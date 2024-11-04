Навів "шахеди", які вбили трьох жителів Сум: СБУ затримала 23-річного коригуваника ГРУ РФ. ФОТО

У Сумах затримали 23-річного жителя, який коригував російський обстріл по міста

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Саме за координатами фігуранта 22 жовтня цього року рашисти атакували Суми дронами-камікадзе типу "Шахед". Тоді внаслідок ворожого удару по житлових будинках міста загинуло троє цивільних. Серед них – одна дитина, учениця 9-го класу місцевої школи", - йдеться в повідомленні.

Він також розвідував геолокації Сил оборони. Для цього зрадник об’їжджав територію Сум та прилеглих районів на своєму авто і приховано фіксував "потрібні" об’єкти.

Встановлено, що агент перебував на прямому зв’язку з кадровим співробітником ГРУ. Для комунікації вони використовували анонімний чат у месенджері, куди зрадник направляв відео потенційних цілей з координатами і детальним описом об’єктів.

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Зловмисника затримали "на гарячому", коли він виконував вороже завдання поблизу військових об’єктів.

ГРУ завербувало чоловіка восени цього року, коли він активно писав у російських Телеграм-каналах, що очікує на захоплення Сумщини. Під час обшуків у затриманого вилучено телефон та ноутбук із доказами його комунікації з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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