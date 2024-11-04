Навів "шахеди", які вбили трьох жителів Сум: СБУ затримала 23-річного коригуваника ГРУ РФ. ФОТО
У Сумах затримали 23-річного жителя, який коригував російський обстріл по міста
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Саме за координатами фігуранта 22 жовтня цього року рашисти атакували Суми дронами-камікадзе типу "Шахед". Тоді внаслідок ворожого удару по житлових будинках міста загинуло троє цивільних. Серед них – одна дитина, учениця 9-го класу місцевої школи", - йдеться в повідомленні.
Він також розвідував геолокації Сил оборони. Для цього зрадник об’їжджав територію Сум та прилеглих районів на своєму авто і приховано фіксував "потрібні" об’єкти.
Встановлено, що агент перебував на прямому зв’язку з кадровим співробітником ГРУ. Для комунікації вони використовували анонімний чат у месенджері, куди зрадник направляв відео потенційних цілей з координатами і детальним описом об’єктів.
Зловмисника затримали "на гарячому", коли він виконував вороже завдання поблизу військових об’єктів.
ГРУ завербувало чоловіка восени цього року, коли він активно писав у російських Телеграм-каналах, що очікує на захоплення Сумщини. Під час обшуків у затриманого вилучено телефон та ноутбук із доказами його комунікації з окупантами.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Они жизнь в лагерях представляют по плохим фильмам. Типа в ИТК ,от подъёма до отбоя, только тем и занимаются.
а як саранча все знищують на новому місці, а після цього (поки не дадуть по зубам)
завойовують та нищать нові землі?! Це мабуть лишня хромосома "бешенства", як відмічав
їхній вождь.
думайте
Отдельный планшет с выходом в интернет через VPN, с удалённым рабочим столом. На планшет скидывается файл в динамическом шифровании. Планшет отвозится в посадку, под кустик. Завтра куратор сам введёт пароль, войдёт в систему и скачает файл. Остальное зависит от выделенной суммы и ценности агента. Планшет можно и бросить.
Стеганография - программы прячут текст под изображением. Шифруешь текст, сверху файл накрываешь изображением котейка и выкладываешь в Инсте. Кому надо разберут файл до исходного текста.
Питання зараз не в Раді Європи, а в ст. 27 нашої Конституції, яка говорить про невід'ємне право на життя і в положеннях Кримінального кодексу України, які не передбачають такого виду покарання.
Під час воєнного стану, щоправда, зміна Конституції - проблема.
Так що це суто наше рішення наразі. Хоча Ви праві - свого часу реформа відбулася з ініціативи Ради Європи. І була та залишається правильною, оскільки судових помилок по справах із смертною карою було немало в історії української юриспруденції. Але щодо воєнного стану можуть бути винятки.
бо гуманність тут зайва 😡
Потому что если Вы серьёзно, то представьте себя посаженным на кол в результате ошибки или мести прокурора и, думаю, мнение немножно изменится . . .
Хто в нас за це буде відповідати?
А відділ що шпигував за журналістами бігус.
Тишлек? Шило?
Ілля Витюк - той що через зама нацькував на журналіста тцк в дрим тауні. Журналіст, як раз збирав дані про його збагачення.. там і зам теж з обгрунтованими накопиченнями.
Той що начальник кібербезпеки, той що на майдані за мусарими робив відеоотчети як силовики гасять натовп протестуючих. Десь в столиці воює.
Наприклад Червінського.