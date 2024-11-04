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Новини Фото Війна
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Навів "шахеди", які вбили трьох жителів Сум: СБУ затримала 23-річного коригуваника ГРУ РФ. ФОТО

У Сумах затримали 23-річного жителя, який коригував російський обстріл по міста

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Саме за координатами фігуранта 22 жовтня цього року рашисти атакували Суми дронами-камікадзе типу "Шахед". Тоді внаслідок ворожого удару по житлових будинках міста загинуло троє цивільних. Серед них – одна дитина, учениця 9-го класу місцевої школи", - йдеться в повідомленні.

Він також розвідував геолокації Сил оборони. Для цього зрадник об’їжджав територію Сум та прилеглих районів на своєму авто і приховано фіксував "потрібні" об’єкти.

Встановлено, що агент перебував на прямому зв’язку з кадровим співробітником ГРУ. Для комунікації вони використовували анонімний чат у месенджері, куди зрадник направляв відео потенційних цілей з координатами і детальним описом об’єктів.

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Зловмисника затримали "на гарячому", коли він виконував вороже завдання поблизу військових об’єктів.

ГРУ завербувало чоловіка восени цього року, коли він активно писав у російських Телеграм-каналах, що очікує на захоплення Сумщини. Під час обшуків у затриманого вилучено телефон та ноутбук із доказами його комунікації з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ затримала коригувальника ГРУ, який наводив "шахеди" в Сумах
СБУ затримала коригувальника ГРУ, який наводив "шахеди" в Сумах

Автор: 

СБУ (13056) Суми (939)


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Топ коментарі
+22
Чергова мерзенна гнида...
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04.11.2024 10:08 Відповісти
+19
Таких тварин треба просто відстрілювати "при оказанії сопротівльєнія" при затриманні
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04.11.2024 10:21 Відповісти
+14
Тепер його зеки будуть в сраку драть за родіну!
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04.11.2024 10:15 Відповісти
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Буде тепер сідєть за родіну?
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04.11.2024 10:08 Відповісти
Тепер його зеки будуть в сраку драть за родіну!
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04.11.2024 10:15 Відповісти
Він також може потрапити під майбутні обміни
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04.11.2024 10:28 Відповісти
Якщо кадровий, жив під тегендою, то піде на обмін. Якщо дурень завербований, то кацапам таке не треба.
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04.11.2024 11:59 Відповісти
Як ви собі уявляєте постійне ґвалтування у в'язницях, за політичними вподобаннями? Сидять такі геї патріоти і ждуть коли їм приведуть зрадника???
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04.11.2024 10:41 Відповісти
Як-як! Сепари будуть драть в сраку колаборантів, а потім колаборанти сепарів!
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04.11.2024 10:53 Відповісти
+++
Они жизнь в лагерях представляют по плохим фильмам. Типа в ИТК ,от подъёма до отбоя, только тем и занимаются.
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04.11.2024 11:02 Відповісти
Такі виродки сидять окремо і в *** не дують. Нещодавно дивився інтерв'ю з ними з Кам'янської колонії під Запоріжжям ніхто не розкаювався, всі з гонором. https://www.google.com/search?client=opera&q=інтерв%27ю+з+кам%27янської+колонії&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:f0d0575c,vid:jrQBKvnXZ0w,st:0
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04.11.2024 11:23 Відповісти
Чергова мерзенна гнида...
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04.11.2024 10:08 Відповісти
Чого іпало замазали?
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04.11.2024 10:11 Відповісти
Таких тварин треба просто відстрілювати "при оказанії сопротівльєнія" при затриманні
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04.11.2024 10:21 Відповісти
А нам його довічно кормити тепер? Не гуманно по відношенню до народу України. Треба. що б він ненароком убився об стіну, або впав з 9-го поверху.
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04.11.2024 10:23 Відповісти
Вішати,за шию.За смерть українців.
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04.11.2024 10:33 Відповісти
Віддайте цю істоту родичам загинувших на самосуд
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04.11.2024 10:37 Відповісти
От мені цікаво, чому "любители руського мира" не "уезжают на историческую родину",
а як саранча все знищують на новому місці, а після цього (поки не дадуть по зубам)
завойовують та нищать нові землі?! Це мабуть лишня хромосома "бешенства", як відмічав
їхній вождь.
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04.11.2024 10:48 Відповісти
Це не "любитель". Це дебіл, який продав свою сраку за обіцянку в декілька штук гривень в телезі.
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04.11.2024 10:59 Відповісти
скоріш за все зараз у нього вже не було можливості виїхать на росію, і йому були потрібні гроші, щоб нарешті якось перетнути західний кордон. Може хотів накопичити грошей на гідрокостюм, хоча вже пізно його купляти, бо більш актуально вже лижі для скі-туру.
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04.11.2024 12:39 Відповісти
фундамент - телеграм
думайте
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04.11.2024 11:02 Відповісти
Это штамп. ФСБ не имеет никаких иных каналов со своими агентами. Только благодаря Телеграмму и выкручиваются. Все завидуют Штирлицу, у того рация на лампах была. А у этого только Телеграмм на смартфоне.
Отдельный планшет с выходом в интернет через VPN, с удалённым рабочим столом. На планшет скидывается файл в динамическом шифровании. Планшет отвозится в посадку, под кустик. Завтра куратор сам введёт пароль, войдёт в систему и скачает файл. Остальное зависит от выделенной суммы и ценности агента. Планшет можно и бросить.
Стеганография - программы прячут текст под изображением. Шифруешь текст, сверху файл накрываешь изображением котейка и выкладываешь в Инсте. Кому надо разберут файл до исходного текста.
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04.11.2024 11:17 Відповісти
подоляцька срань сере на вентилятор...
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04.11.2024 12:35 Відповісти
Таких живими не треба затримувати..
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04.11.2024 11:04 Відповісти
Так, пожиттєве ув'язнення 23 річному засранцю, і це ще дуже щедро. Коли Україну змусили відмовитися від смерти кари задля вступу України правову організацію Європи, яка безсила покарати Московщину за нинішній геноцид українців. то може під час війни пора ввести для таких виродків таке покарання як смертна кара, з нього вже людини не буде.
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04.11.2024 11:09 Відповісти
Європейська конвенція з прав людини допускає відступ від цього правила під час війни.
Питання зараз не в Раді Європи, а в ст. 27 нашої Конституції, яка говорить про невід'ємне право на життя і в положеннях Кримінального кодексу України, які не передбачають такого виду покарання.
Під час воєнного стану, щоправда, зміна Конституції - проблема.

Так що це суто наше рішення наразі. Хоча Ви праві - свого часу реформа відбулася з ініціативи Ради Європи. І була та залишається правильною, оскільки судових помилок по справах із смертною карою було немало в історії української юриспруденції. Але щодо воєнного стану можуть бути винятки.
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04.11.2024 13:05 Відповісти
Вважаю , що такі вбивці і зрадники не мають права на життя ,
бо гуманність тут зайва 😡
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04.11.2024 11:19 Відповісти
Какие раньше были хорошие времена.Сажали на кол,сдирали кожу живьём,колесовали.Жаль.Раньше хорошие были времена.
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04.11.2024 11:53 Відповісти
Полагаю, это просто троллинг
Потому что если Вы серьёзно, то представьте себя посаженным на кол в результате ошибки или мести прокурора и, думаю, мнение немножно изменится . . .
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04.11.2024 13:11 Відповісти
В порівнянні з пройобом гуглмапс..
Хто в нас за це буде відповідати?
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04.11.2024 11:58 Відповісти
А навіщо ви замилюїте писок цього виродка.
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04.11.2024 12:21 Відповісти
тому що він не на Україну працював...
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04.11.2024 12:36 Відповісти
нові закони - лише після суду винний
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05.11.2024 17:36 Відповісти
маладагвардєйци не закінчуються.
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04.11.2024 12:29 Відповісти
Гугл карти обновила де всі розташування ППО, а вони і далі агентів ловлять. Бронь треба доказувати...
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04.11.2024 12:54 Відповісти
23 роки, народився вже в Україні, у ХХІ сторіччі. Тобто це не пенсіонер - любитель совка, який Сталіна ще пам'ятає . . . Це вже ********** українська - школа, телевізор, оточення, виховання.
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04.11.2024 13:00 Відповісти
СБУ де сиділи Баканови, Наумова, Куліничі кого завгодно можуть зробити ворогом, якщо поступить команда.
А відділ що шпигував за журналістами бігус.
Тишлек? Шило?
Ілля Витюк - той що через зама нацькував на журналіста тцк в дрим тауні. Журналіст, як раз збирав дані про його збагачення.. там і зам теж з обгрунтованими накопиченнями.
Той що начальник кібербезпеки, той що на майдані за мусарими робив відеоотчети як силовики гасять натовп протестуючих. Десь в столиці воює.

Наприклад Червінського.
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04.11.2024 16:14 Відповісти
банально - заробітчанин
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05.11.2024 17:37 Відповісти
 
 