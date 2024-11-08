Завершены аварийно-спасательные работы на месте вражеского попадания по жилому дому в Харькове: 25 пострадавших, в том числе - один ребенок. ФОТОрепортаж

В Харькове завершены аварийно-спасательные работы и разбор завалов на месте российской атаки по жилому дому.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"25 человек, среди которых один - ребенок, пострадали в результате вражеских авиационных ударов. Спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС и 2 Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины вместе с коммунальными службами ликвидировали последствия вражеского попадания по жилому дому", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вывезено 240 куб.м. строительного мусора.

На месте происшествия работали психологи ГСЧС. Они помогли 45 лицам.

Смотрите: Завершены аварийно-спасательные работы на месте попаданий в Харькове: 1 погибший и 46 пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Напомним, ночью 8 ноября российские захватчики ударили по Харькову авиабомбами. Удары пришлись по району плотной жилой и исторической застройки в центре Харькова.















