Завершены аварийно-спасательные работы на месте попаданий в Харькове: 1 погибший и 46 пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харькове в полночь завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов на месте вражеских попаданий.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеских ракетных ударов погиб 1 человек, еще 46 человек пострадали.

Всего к ликвидации последствий попадания по жилому дому были привлечены спасатели Харьковского и Ивано-Франковского гарнизонов ГСЧС, 2-го Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, а также коммунальные службы и кинологические расчеты волонтерских организаций.

В ГСЧС сообщили, что было вывезено 200 куб. м строительного мусора.

На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь 15 людям.









Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 1 ноября, российские захватчики ударили по Харькову. По предварительным данным попадание в жилой частный дом.

Позже сообщалось, что оккупанты нанесли прицельный ракетный удар по месту дислокации полицейских в центре Харькова. По информации по состоянию на 22:00 сообщалось о 40 пострадавших. Ранены 30 сотрудников полиции, спасатель и девять гражданских ранены. Один сотрудник полиции погиб. Предварительно установлено, что враг ударил ракетами С-300.