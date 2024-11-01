В октябре россияне 25 раз обстреляли Харьков, погибли девять человек, в том числе - двое детей. ИНФОГРАФИКА

25 раз армия РФ обстреляла Харьков в течение октября, используя для этого различные виды оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Чаще всего россияне применяли боеприпас ФАБ-250 для обстрелов города, таких случаев было зафиксировано 19. Кроме того, армия РФ в течение октября по два раза применила ракеты Х-59, ракето-гибрид "Гром-Е1" и авиабомбы ФАБ-500.

В результате этих атак пострадало 130 человек, из них - двое детей.

Большинство ударов за месяц приходились именно на жилые дома", - сообщил Терехов.

Он также добавил, за последнюю неделю количество ударов по городу возросло. А начиная с прошлого воскресенья, 27 октября, россияне каждый день обстреливали город, иногда - несколько раз в сутки.

В целом воздушные тревоги в октябре звучали 339 часов.

