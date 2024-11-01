УКР
У жовтні росіяни 25 разів обстріляли Харків, загинули дев’ять людей, зокрема, двоє дітей. ІНФОГРАФІКА

25 разів армія РФ обстріляла Харків протягом жовтня, використовуючи для цього різні види зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Найчастіше росіяни застосовували боєприпас ФАБ-250 для обстрілів міста, таких випадків було зафіксовано 19. Крім того, армія РФ протягом жовтня по два рази застосувала ракети Х-59, ракето-гібрид "Грім-Є1" та авіабомби ФАБ-500.

Обстріли Харкова за жовтень

Внаслідок цих атак постраждало 130 осіб, з них двоє дітей.

Більшість ударів за місяць припадали саме на житлові будинки", - повідомив Терехов.

Він також додав, за останній тиждень кількість ударів по місту зросла. А починаючи з минулої неділі, 27 жовтня, росіяни кожного дня обстрілювали місто, іноді - кілька разів на добу.

Загалом повітряні тривоги у жовтні лунали 339 годин.

Ворог вдарив ФАБ-250 по Харкову та Дергачах: постраждало 5 людей. ФОТОрепортаж

обстріл Харків
