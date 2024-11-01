Россияне ударили по дислокации полицейских в Харькове, погиб полковник, 40 человек ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)
В пятницу вечером, 1 ноября, российские захватчики нанесли прицельный ракетный удар по месту дислокации полицейских в центре Харькова. Один сотрудник полиции погиб, 26 полицейских и четверо гражданских ранены.
Об этом в соцсети Facebook сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня российский враг прицельно ударил по месту дислокации полицейских в центре Харькова двумя ракетами – в результате атаки погиб полицейский, ранены еще 26 полицейских и четверо гражданских", - сообщил Выговский.
Он рассказал, что погибший – полковник полиции Андрей Матвиенко.
Правоохранители работают на месте происшествия, оказывают помощь на месте попадания и документируют очередное военное преступление россиян.
В Нацполиции добавили, что предварительно, враг применил ракеты С-300, обстрел произошел в 16.05. В результате атаки россиян повреждено админздание и здания рядом.
Обновленная информация по состоянию на 22:00
Впоследствии Нацполиция сообщила, что количество пострадавших возросло до 40. Ранены 30 сотрудников полиции, спасатель и девять гражданских ранены. Один сотрудник полиции погиб.
Предварительно установлено, что враг ударил ракетами С-300 по месту дислокации полицейских.
Туди можна навіть гаубицями досягнути, не кажучи вже про дрони чи HIMARS.
Шкода людей.
Поліцейські не можуть воювати, бо не мають нічого спільного з окопом та інженерними спорудами (с) глава МВС І. Клименко.
Людей шкода, але війна керівників нічому не вчить. Якого дідька їх в одному місці стільки зібрали та зробили подарунок москалям. То в одному гелікоптері, а зараз в одному будинку. Граблі - їхнє все. Міркувати - не для них, куди легше давати накази бабусь кошмарить та водіїв в кущах на гроші розводить для виконання плану. Про поголовну броню вже мовчу..
це, більше ніж очевидно!
колись курбанова спитала, чому заборонили стріляти у відповідь, зе!поц так і відповів, щоб не було ще гірше.
ост таке зе!чмо верховний головнокомандувач україни, з вірним холуєм сирським!
Шансів перемогти такою різноходовою і різновекторною політикою, як в Зе, Рашку не перемогти...
В того Путлєра працює цілий інститут інформаційних технологій...
А він сам- лінива психопатична людина, яка висуниться тільки в тому випадку, коли побачить якусь користь на свою сторону...
Популістів(чи карже сказати хйлістів)міністрів та їх слуг, а може хтось інший, але от генералів там вистачає.