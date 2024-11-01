РУС
Россияне ударили по дислокации полицейских в Харькове, погиб полковник, 40 человек ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)

В пятницу вечером, 1 ноября, российские захватчики нанесли прицельный ракетный удар по месту дислокации полицейских в центре Харькова. Один сотрудник полиции погиб, 26 полицейских и четверо гражданских ранены.

Об этом в соцсети Facebook сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня российский враг прицельно ударил по месту дислокации полицейских в центре Харькова двумя ракетами – в результате атаки погиб полицейский, ранены еще 26 полицейских и четверо гражданских", - сообщил Выговский.

Росіяни вдарили по дислокації поліцейських у Харкові

Росіяни вдарили по дислокації поліцейських у Харкові

Он рассказал, что погибший – полковник полиции Андрей Матвиенко.

Правоохранители работают на месте происшествия, оказывают помощь на месте попадания и документируют очередное военное преступление россиян.

Росіяни вдарили по дислокації поліцейських у Харкові

В Нацполиции добавили, что предварительно, враг применил ракеты С-300, обстрел произошел в 16.05. В результате атаки россиян повреждено админздание и здания рядом.

Обновленная ​​информация по состоянию на 22:00

Впоследствии Нацполиция сообщила, что количество пострадавших возросло до 40. Ранены 30 сотрудников полиции, спасатель и девять гражданских ранены. Один сотрудник полиции погиб.

Предварительно установлено, что враг ударил ракетами С-300 по месту дислокации полицейских.

Росіяни вдарили по дислокації поліцейських у Харкові

Росіяни вдарили по дислокації поліцейських у Харкові

Смотрите также: Оккупанты били из артиллерии, дронами и РСЗО "Град" по Никольщине и Криворожью: Поврежден дом и ЛЭП. ФОТО

обстрел (29700) Харьков (7751)
+39
Ну скільки можна робити смертельні помилки з концентрацією особового складу??? Сто відсотків - навідник був неподалік, можливо, з того ж підрозділу поліції.
01.11.2024 19:53
+25
Да в Харькове каждый второй такой. Притом даже между самих полицаев
01.11.2024 20:23
+24
Без місцевого навідника не обійшлося.
01.11.2024 19:54
Ну скільки можна робити смертельні помилки з концентрацією особового складу??? Сто відсотків - навідник був неподалік, можливо, з того ж підрозділу поліції.
01.11.2024 19:53
Скоріше за все- просто вдарили по райвідділу. Щодо навідника - розвіддрони постійновисять над містом..........
01.11.2024 20:37
Вже виклали відео моменту влучання. Це трохи нижче в бік центру. Жаль.....
01.11.2024 21:10
Там точно навідник, бо місце нехарактерне.
03.11.2024 01:06
Можливо дійсно витік, про те, що знаходиться за даною адресою. Або просто недбалість. На початку повномасштабки неподалік мого дому по будівлі ПТУ прилетів ФАБ-500. Незабутні враження. Як потім з'ясувалося - в мережі було розміщено оголошення: бажаючих записатися до ТРО, просили звертатися до штабу ТРО району за вказаною адресою...........
03.11.2024 09:17
Розташування ні для кого не таємниця....місце публічне як публічний дім і має бути всім відоме... І не не так легко розсередити і приховати як військових, чи навіть тіж самі внутрішні війська((((( Такаж сама ситуація і з пожаркою
01.11.2024 21:23
Без місцевого навідника не обійшлося.
01.11.2024 19:54
Да в Харькове каждый второй такой. Притом даже между самих полицаев
01.11.2024 20:23
так, чисто по поводу. якось моніторю однокласніков мого дєцтва. та ну абсолютно Всі такі! сидють й ждуть! от $16k до $§25k пєнзії в руцьких фу бляхах, по дефолту. замість всього ~ €50- 60 мінімальних зєлєних ойріков за 40 годков стажу. і от у кого в очку вони будуть бачить"план перемоги"? (((((
01.11.2024 20:47
Значить не наїлися ще руського міра. Значить будуть і далі кабами засипать. Ці кретини ніяк не можуть роззути свої мутні очі пошевелити єдиною звилиною і побачити, що приносе з собою русня.
02.11.2024 11:09
Совок приносить. А їм совок миліший мами рідної.
02.11.2024 17:05
Не наїдяться, бо це генетично кацапи, їх завезли сюди після Голодомору в 1933 році, але вони через своє скудоуміє не змогли тут домінувати, тому що Харків був і залишався навіть після Голодомору інтелектуальним вмістилищем. Недарма Харків називали містом студентів - кожний 5-й житель вчився у вузі! Але завезені кацапи, як той вірус сибірської виразки, сиділи і чекали, коли їх середовище живильне до них прибуде, щоб ожити. Зараз, коли їх соорки були всього за кілька км від них, вони їх нюхом чують і біснуються, бо хочуть з ними злитися після 90 років розлуки.
03.11.2024 01:02
01.11.2024 20:05
Чому наші не вдарять по дислокації рашистської поліції, дислокації МНС, ітд., які знаходяться в містах рашки, недалеко від кордону України, а саме в Білгороді, Брянську, Щєбєкіно, Рильську, Клімово, Глушково ітд.?
Туди можна навіть гаубицями досягнути, не кажучи вже про дрони чи HIMARS.
01.11.2024 20:07
Щоб шо? Чим це фронту допоможе? Може краще використовувати зброю, яка на ціну золота, щоб атакувати об'єкти які безпосередньо впливають на стан фронту?
01.11.2024 20:52
Щоб не розслаблялися. Пару снарядів можна і витратити.
02.11.2024 11:11
Люда, може краще варити борща? Знищення силових підрозділів окупанта будь де завжди буде ефективним і вплине на стан фронту!
03.11.2024 11:17
щоб не нашкодити рашистам забирати наші території
02.11.2024 11:36
Де дзеркальні відповіді?
01.11.2024 20:10
Що це за підрозділ, що так влучно навели, й загинув схоже керівник?
01.11.2024 20:17
... міг бути навідник .
Шкода людей.
01.11.2024 20:17
Кадирка - макака і вівце**б
01.11.2024 20:44
Ви краще подивіться що у донецькій області відбувається.
02.11.2024 00:06
Це здала якась місцева **** , СБУ повинна її знайти , та прострелити кінцівки при затриманні.
01.11.2024 21:10
А вони типу не знають де, що і як? Зараз 21 сторіччя. Супутники, дрони розвідувальні, агенти.
02.11.2024 00:05
Які "супутники" в кацапів, сказочнік
03.11.2024 11:19
А хто ж буде?
02.11.2024 00:30
ну зіхер! совпадєніє! даже не думаю!
01.11.2024 23:44
з.и дєрьмак щелепу дайоть!!
01.11.2024 23:45
смотрю президент БОЛЬШЕ не говорит : ответим (((( , поди тоже нас сливает !!!!
02.11.2024 02:08
Ждуни-пітори курвославні навели.... Потрібно було б для порядка організувати декілька "самогубств"цих пі..орасів путінських... Вони не бояться арешту...буде обмін будуть хкуйлу смоктати вже на мацковії
02.11.2024 05:08
Справжніх Воїнів на фронтах гине у сотні і тисячі разів більше. Хай би ці поліцаї збиралися на фронтах. Користі (може) було б більше. Що користі від сотен тисяч "броньованих" здорових бездарів в тилу? Кого і від чого і кого вони там захищають?
02.11.2024 11:58
Це інше.
Поліцейські не можуть воювати, бо не мають нічого спільного з окопом та інженерними спорудами (с) глава МВС І. Клименко.
Людей шкода, але війна керівників нічому не вчить. Якого дідька їх в одному місці стільки зібрали та зробили подарунок москалям. То в одному гелікоптері, а зараз в одному будинку. Граблі - їхнє все. Міркувати - не для них, куди легше давати накази бабусь кошмарить та водіїв в кущах на гроші розводить для виконання плану. Про поголовну броню вже мовчу..
02.11.2024 15:16
Один мій знайомий в таких випадках говорив про такий як ви--розумний,в сра--ись можна.
02.11.2024 18:57
зе!гундос сцикує бити по маасквє, що б не дратувати крємлєчмоль.
це, більше ніж очевидно!
колись курбанова спитала, чому заборонили стріляти у відповідь, зе!поц так і відповів, щоб не було ще гірше.
ост таке зе!чмо верховний головнокомандувач україни, з вірним холуєм сирським!
02.11.2024 13:22
Продовжуйте цих заброньованих покидьків,які зрадили українців не шкода.
02.11.2024 21:00
Полтава нічому не навчила, шикування це наше все. Строї-хуї...
03.11.2024 09:24
Я вже давно переконаний, шо Путлєра такими інфаційними мутками не взяти...
Шансів перемогти такою різноходовою і різновекторною політикою, як в Зе, Рашку не перемогти...
В того Путлєра працює цілий інститут інформаційних технологій...
А він сам- лінива психопатична людина, яка висуниться тільки в тому випадку, коли побачить якусь користь на свою сторону...
03.11.2024 11:42
Ця зелена влада повинна піти і піти найшвидше, бо з нею нас чекає поразка.
03.11.2024 16:18
Вдарили по академії
03.11.2024 19:36
А от в'є.али би по банковій, вмерло би 100+ бойвих генералів і байдуже чи то була Верховна зРада, чи кабінет Популістів(чи карже сказати хйлістів)міністрів та їх слуг, а може хтось інший, але от генералів там вистачає.
03.11.2024 19:53
 
 