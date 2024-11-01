Россияне ударили по дислокации полицейских в Харькове, погиб полковник, 40 человек ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)

В пятницу вечером, 1 ноября, российские захватчики нанесли прицельный ракетный удар по месту дислокации полицейских в центре Харькова. Один сотрудник полиции погиб, 26 полицейских и четверо гражданских ранены.

Об этом в соцсети Facebook сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня российский враг прицельно ударил по месту дислокации полицейских в центре Харькова двумя ракетами – в результате атаки погиб полицейский, ранены еще 26 полицейских и четверо гражданских", - сообщил Выговский.

Он рассказал, что погибший – полковник полиции Андрей Матвиенко.

Правоохранители работают на месте происшествия, оказывают помощь на месте попадания и документируют очередное военное преступление россиян.

В Нацполиции добавили, что предварительно, враг применил ракеты С-300, обстрел произошел в 16.05. В результате атаки россиян повреждено админздание и здания рядом.

Обновленная ​​информация по состоянию на 22:00

Впоследствии Нацполиция сообщила, что количество пострадавших возросло до 40. Ранены 30 сотрудников полиции, спасатель и девять гражданских ранены. Один сотрудник полиции погиб.

Предварительно установлено, что враг ударил ракетами С-300 по месту дислокации полицейских.

Смотрите также: Оккупанты били из артиллерии, дронами и РСЗО "Град" по Никольщине и Криворожью: Поврежден дом и ЛЭП. ФОТО