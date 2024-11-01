Росіяни вдарили по дислокації поліцейських у Харкові, загинув полковник, 40 людей поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)
У п'ятницю, 1 листопада, російські загарбники завдали прицільного ракетного удару по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова. Один співробітник поліції загинув, 40 поранених.
Про це у соцмережі Facebook повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні російський ворог прицільно вдарив по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами – внаслідок атаки загинув поліцейський, поранені ще 26 поліцейських та четверо цивільних", - повідомив Вигівський.
Він розповів, що загиблий – полковник поліції Андрій Матвієнко.
Наразі правоохоронці працюють на місці події, надають допомогу на місці влучання та документують черговий воєнний злочин росіян.
У Нацполіції додали, що попередньо, ворог застосував ракети С-300, обстріл стався о 16.05. Внаслідок атаки росіян пошкоджена адмінбудівля і будівлі поряд.
Оновлена інформація станом на 22:00
Згодом Нацполіція повідомила, що кількість постраждалих зросла до 40. Поранені 30 працівників поліції, рятувальник та дев’ятеро цивільних поранені. Один співробітник поліції загинув.
Попередньо встановлено, що ворог вдарив ракетами С-300 по місцю дислокації поліцейських.
Туди можна навіть гаубицями досягнути, не кажучи вже про дрони чи HIMARS.
Шкода людей.
Поліцейські не можуть воювати, бо не мають нічого спільного з окопом та інженерними спорудами (с) глава МВС І. Клименко.
Людей шкода, але війна керівників нічому не вчить. Якого дідька їх в одному місці стільки зібрали та зробили подарунок москалям. То в одному гелікоптері, а зараз в одному будинку. Граблі - їхнє все. Міркувати - не для них, куди легше давати накази бабусь кошмарить та водіїв в кущах на гроші розводить для виконання плану. Про поголовну броню вже мовчу..
це, більше ніж очевидно!
колись курбанова спитала, чому заборонили стріляти у відповідь, зе!поц так і відповів, щоб не було ще гірше.
ост таке зе!чмо верховний головнокомандувач україни, з вірним холуєм сирським!
Шансів перемогти такою різноходовою і різновекторною політикою, як в Зе, Рашку не перемогти...
В того Путлєра працює цілий інститут інформаційних технологій...
А він сам- лінива психопатична людина, яка висуниться тільки в тому випадку, коли побачить якусь користь на свою сторону...
Популістів(чи карже сказати хйлістів)міністрів та їх слуг, а може хтось інший, але от генералів там вистачає.