Росіяни вдарили по дислокації поліцейських у Харкові, загинув полковник, 40 людей поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)

У п'ятницю, 1 листопада, російські загарбники завдали прицільного ракетного удару по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова. Один співробітник поліції загинув, 40 поранених.

Про це у соцмережі Facebook повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російський ворог прицільно вдарив по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами – внаслідок атаки загинув поліцейський, поранені ще 26 поліцейських та четверо цивільних", - повідомив Вигівський.

Він розповів, що загиблий – полковник поліції Андрій Матвієнко.

Наразі правоохоронці працюють на місці події, надають допомогу на місці влучання та документують черговий воєнний злочин росіян.

У Нацполіції додали, що попередньо, ворог застосував ракети С-300, обстріл стався о 16.05. Внаслідок атаки росіян пошкоджена адмінбудівля і будівлі поряд.

Оновлена інформація станом на 22:00

Згодом Нацполіція повідомила, що кількість постраждалих зросла до 40. Поранені 30 працівників поліції, рятувальник та дев’ятеро цивільних поранені. Один співробітник поліції загинув.

Попередньо встановлено, що ворог вдарив ракетами С-300 по місцю дислокації поліцейських.

