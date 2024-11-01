УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6504 відвідувача онлайн
Новини Війна
23 836 71

Росіяни вдарили по дислокації поліцейських у Харкові, загинув полковник, 40 людей поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)

У п'ятницю, 1 листопада, російські загарбники завдали прицільного ракетного удару по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова. Один співробітник поліції загинув, 40 поранених. 

Про це у соцмережі Facebook повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російський ворог прицільно вдарив по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами – внаслідок атаки загинув поліцейський, поранені ще 26 поліцейських та четверо цивільних", - повідомив Вигівський.

Росіяни вдарили по дислокації поліцейських у Харкові

Росіяни вдарили по дислокації поліцейських у Харкові

Він розповів, що загиблий – полковник поліції Андрій Матвієнко.

Наразі правоохоронці працюють на місці події, надають допомогу на місці влучання та документують черговий воєнний злочин росіян.

Росіяни вдарили по дислокації поліцейських у Харкові

У Нацполіції додали, що попередньо, ворог застосував ракети С-300, обстріл стався о 16.05. Внаслідок атаки росіян пошкоджена адмінбудівля і будівлі поряд.

Оновлена інформація станом на 22:00

Згодом Нацполіція повідомила, що кількість постраждалих зросла до 40. Поранені 30 працівників поліції, рятувальник та дев’ятеро цивільних поранені. Один співробітник поліції загинув.

Попередньо встановлено, що ворог вдарив ракетами С-300 по місцю дислокації поліцейських. 

Росіяни вдарили по дислокації поліцейських у Харкові

Росіяни вдарили по дислокації поліцейських у Харкові

Читайте також: Окупанти вдарили по житловому будинку в Харкові, постраждали дві жінки (оновлено)

Автор: 

обстріл (31050) Харків (5879)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
Ну скільки можна робити смертельні помилки з концентрацією особового складу??? Сто відсотків - навідник був неподалік, можливо, з того ж підрозділу поліції.
показати весь коментар
01.11.2024 19:53 Відповісти
+25
Да в Харькове каждый второй такой. Притом даже между самих полицаев
показати весь коментар
01.11.2024 20:23 Відповісти
+24
Без місцевого навідника не обійшлося.
показати весь коментар
01.11.2024 19:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну скільки можна робити смертельні помилки з концентрацією особового складу??? Сто відсотків - навідник був неподалік, можливо, з того ж підрозділу поліції.
показати весь коментар
01.11.2024 19:53 Відповісти
Скоріше за все- просто вдарили по райвідділу. Щодо навідника - розвіддрони постійновисять над містом..........
показати весь коментар
01.11.2024 20:37 Відповісти
Вже виклали відео моменту влучання. Це трохи нижче в бік центру. Жаль.....
показати весь коментар
01.11.2024 21:10 Відповісти
Там точно навідник, бо місце нехарактерне.
показати весь коментар
03.11.2024 01:06 Відповісти
Можливо дійсно витік, про те, що знаходиться за даною адресою. Або просто недбалість. На початку повномасштабки неподалік мого дому по будівлі ПТУ прилетів ФАБ-500. Незабутні враження. Як потім з'ясувалося - в мережі було розміщено оголошення: бажаючих записатися до ТРО, просили звертатися до штабу ТРО району за вказаною адресою...........
показати весь коментар
03.11.2024 09:17 Відповісти
Розташування ні для кого не таємниця....місце публічне як публічний дім і має бути всім відоме... І не не так легко розсередити і приховати як військових, чи навіть тіж самі внутрішні війська((((( Такаж сама ситуація і з пожаркою
показати весь коментар
01.11.2024 21:23 Відповісти
Без місцевого навідника не обійшлося.
показати весь коментар
01.11.2024 19:54 Відповісти
Да в Харькове каждый второй такой. Притом даже между самих полицаев
показати весь коментар
01.11.2024 20:23 Відповісти
так, чисто по поводу. якось моніторю однокласніков мого дєцтва. та ну абсолютно Всі такі! сидють й ждуть! от $16k до $§25k пєнзії в руцьких фу бляхах, по дефолту. замість всього ~ €50- 60 мінімальних зєлєних ойріков за 40 годков стажу. і от у кого в очку вони будуть бачить"план перемоги"? (((((
показати весь коментар
01.11.2024 20:47 Відповісти
Значить не наїлися ще руського міра. Значить будуть і далі кабами засипать. Ці кретини ніяк не можуть роззути свої мутні очі пошевелити єдиною звилиною і побачити, що приносе з собою русня.
показати весь коментар
02.11.2024 11:09 Відповісти
Совок приносить. А їм совок миліший мами рідної.
показати весь коментар
02.11.2024 17:05 Відповісти
Не наїдяться, бо це генетично кацапи, їх завезли сюди після Голодомору в 1933 році, але вони через своє скудоуміє не змогли тут домінувати, тому що Харків був і залишався навіть після Голодомору інтелектуальним вмістилищем. Недарма Харків називали містом студентів - кожний 5-й житель вчився у вузі! Але завезені кацапи, як той вірус сибірської виразки, сиділи і чекали, коли їх середовище живильне до них прибуде, щоб ожити. Зараз, коли їх соорки були всього за кілька км від них, вони їх нюхом чують і біснуються, бо хочуть з ними злитися після 90 років розлуки.
показати весь коментар
03.11.2024 01:02 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2024 20:05 Відповісти
Чому наші не вдарять по дислокації рашистської поліції, дислокації МНС, ітд., які знаходяться в містах рашки, недалеко від кордону України, а саме в Білгороді, Брянську, Щєбєкіно, Рильську, Клімово, Глушково ітд.?
Туди можна навіть гаубицями досягнути, не кажучи вже про дрони чи HIMARS.
показати весь коментар
01.11.2024 20:07 Відповісти
Щоб шо? Чим це фронту допоможе? Може краще використовувати зброю, яка на ціну золота, щоб атакувати об'єкти які безпосередньо впливають на стан фронту?
показати весь коментар
01.11.2024 20:52 Відповісти
Щоб не розслаблялися. Пару снарядів можна і витратити.
показати весь коментар
02.11.2024 11:11 Відповісти
Люда, може краще варити борща? Знищення силових підрозділів окупанта будь де завжди буде ефективним і вплине на стан фронту!
показати весь коментар
03.11.2024 11:17 Відповісти
щоб не нашкодити рашистам забирати наші території
показати весь коментар
02.11.2024 11:36 Відповісти
Де дзеркальні відповіді?
показати весь коментар
01.11.2024 20:10 Відповісти
Що це за підрозділ, що так влучно навели, й загинув схоже керівник?
показати весь коментар
01.11.2024 20:17 Відповісти
... міг бути навідник .
Шкода людей.
показати весь коментар
01.11.2024 20:17 Відповісти
Кадирка - макака і вівце**б
показати весь коментар
01.11.2024 20:44 Відповісти
Ви краще подивіться що у донецькій області відбувається.
показати весь коментар
02.11.2024 00:06 Відповісти
Це здала якась місцева **** , СБУ повинна її знайти , та прострелити кінцівки при затриманні.
показати весь коментар
01.11.2024 21:10 Відповісти
А вони типу не знають де, що і як? Зараз 21 сторіччя. Супутники, дрони розвідувальні, агенти.
показати весь коментар
02.11.2024 00:05 Відповісти
Які "супутники" в кацапів, сказочнік
показати весь коментар
03.11.2024 11:19 Відповісти
А хто ж буде?
показати весь коментар
02.11.2024 00:30 Відповісти
ну зіхер! совпадєніє! даже не думаю!
показати весь коментар
01.11.2024 23:44 Відповісти
з.и дєрьмак щелепу дайоть!!
показати весь коментар
01.11.2024 23:45 Відповісти
смотрю президент БОЛЬШЕ не говорит : ответим (((( , поди тоже нас сливает !!!!
показати весь коментар
02.11.2024 02:08 Відповісти
Ждуни-пітори курвославні навели.... Потрібно було б для порядка організувати декілька "самогубств"цих пі..орасів путінських... Вони не бояться арешту...буде обмін будуть хкуйлу смоктати вже на мацковії
показати весь коментар
02.11.2024 05:08 Відповісти
Справжніх Воїнів на фронтах гине у сотні і тисячі разів більше. Хай би ці поліцаї збиралися на фронтах. Користі (може) було б більше. Що користі від сотен тисяч "броньованих" здорових бездарів в тилу? Кого і від чого і кого вони там захищають?
показати весь коментар
02.11.2024 11:58 Відповісти
Це інше.
Поліцейські не можуть воювати, бо не мають нічого спільного з окопом та інженерними спорудами (с) глава МВС І. Клименко.
Людей шкода, але війна керівників нічому не вчить. Якого дідька їх в одному місці стільки зібрали та зробили подарунок москалям. То в одному гелікоптері, а зараз в одному будинку. Граблі - їхнє все. Міркувати - не для них, куди легше давати накази бабусь кошмарить та водіїв в кущах на гроші розводить для виконання плану. Про поголовну броню вже мовчу..
показати весь коментар
02.11.2024 15:16 Відповісти
Один мій знайомий в таких випадках говорив про такий як ви--розумний,в сра--ись можна.
показати весь коментар
02.11.2024 18:57 Відповісти
зе!гундос сцикує бити по маасквє, що б не дратувати крємлєчмоль.
це, більше ніж очевидно!
колись курбанова спитала, чому заборонили стріляти у відповідь, зе!поц так і відповів, щоб не було ще гірше.
ост таке зе!чмо верховний головнокомандувач україни, з вірним холуєм сирським!
показати весь коментар
02.11.2024 13:22 Відповісти
Продовжуйте цих заброньованих покидьків,які зрадили українців не шкода.
показати весь коментар
02.11.2024 21:00 Відповісти
Полтава нічому не навчила, шикування це наше все. Строї-хуї...
показати весь коментар
03.11.2024 09:24 Відповісти
Я вже давно переконаний, шо Путлєра такими інфаційними мутками не взяти...
Шансів перемогти такою різноходовою і різновекторною політикою, як в Зе, Рашку не перемогти...
В того Путлєра працює цілий інститут інформаційних технологій...
А він сам- лінива психопатична людина, яка висуниться тільки в тому випадку, коли побачить якусь користь на свою сторону...
показати весь коментар
03.11.2024 11:42 Відповісти
Ця зелена влада повинна піти і піти найшвидше, бо з нею нас чекає поразка.
показати весь коментар
03.11.2024 16:18 Відповісти
Вдарили по академії
показати весь коментар
03.11.2024 19:36 Відповісти
А от в'є.али би по банковій, вмерло би 100+ бойвих генералів і байдуже чи то була Верховна зРада, чи кабінет Популістів(чи карже сказати хйлістів)міністрів та їх слуг, а може хтось інший, але от генералів там вистачає.
показати весь коментар
03.11.2024 19:53 Відповісти
 
 