Оккупанты били из артиллерии, дронами и РСЗО "Град" по Никольщине и Криворожью: Поврежден дом и ЛЭП. ФОТО

В течение дня 1 ноября российские военные атаковали никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"После ночного затишья российская армия с самого утра била по Никопольщине. Под ударом врага были Никополь, Мировская, Покровская и Марганецкая громады", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для атак оккупанты применяли дроны-камикадзе, РСЗО "Град" и тяжелую артиллерию. Повреждены частный дом, хозяйственная постройка и линия электропередач.

Кроме того, агрессор попал беспилотником по Зеленодольской громаде, что на Криворожье.

Сообщается, что в обоих районах - без погибших и пострадавших.

