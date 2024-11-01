УКР
Окупанти били з артилерії, дронами та РСЗВ "Град" по Нікольщині і Криворіжжю: Пошкоджено будинок та ЛЕП. ФОТО

Упродовж дня 1 листопада російські військові атакували нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Після нічного затишшя російська армія від самого ранку била по Нікопольщині. Під ударом ворога були Нікополь, Мирівська, Покровська та Марганецька громади", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, для атак окупанти застосовували дрони-камікадзе, РСЗВ "Град" і важку артилерію. Пошкоджено приватний будинок, господарську споруду та лінію електропередач.

Обстріли Дніпропетровщини 1 листопада

Крім того, агресор поцілив безпілотником по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі.

Повідомляється, що в обох районах – без загиблих і постраждалих.

Обстріли Дніпропетровщини 1 листопада

обстріл (31050) Нікополь (1363) Дніпропетровська область (4290)
