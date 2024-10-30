Росіяни протягом дня обстрілювали Дніпропетровщину: пошкоджено 13 будинків, інфраструктуру, сонячні панелі. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 30 жовтня російські війська обстрілювали Дніпропетровщину з артилерії та атакували безпілотниками. Обстрілювали Нікопольщину та Криворіжжя.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомили в ОВА, зо два десятки разів протягом дня агресор атакував область. Застосовував артилерію та БпЛА. Цілив по двох районах.

Нікопольщина

Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади. Пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, чотириповерхівка, 12 приватних будинків, авто, трактор. А ще – 10 сонячних панелей і кілька газогонів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих збільшилась до 14. ФОТОрепортаж







Криворіжжя

У Грушівській громаді через удар окупантів побиті 2 приватні оселі, господарська споруда, газогін та лінія електропередач.

Як додав Лисак - без загиблих і постраждалих.

Також читайте: Енергетики потрапили під обстріл на Дніпропетровщині, - ДТЕК