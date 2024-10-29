УКР
Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих збільшилась до 14. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської атаки на Кривий Ріг ввечері 28 жовтня  загинув 39-річний чоловік. Поранено 14 людей, ще 5 мешканців врятували надзвичайники. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"14 людей постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу. 10 з них госпіталізовані. Один поранений – "важкий". Решта в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російського удару у місті пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, клініка, школа, адмінбудівля. Знищені 12 гаражів, ще 10 – понівечені. Зачепило газогін. Також виникла пожежа, яку  загасили рятувальники.

Кривий Ріг
Кривий Ріг
Кривий Ріг
Кривий Ріг
Кривий Ріг
Кривий Ріг
Кривий Ріг

Обстріли Дніпропетровщини

З вечора окупанти обстрілювали  "Градом", артилерією, били дронами-камікадзе Нікопольський район. Поцілили по Нікополю, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах.

Пошкоджена інфраструктура, АЗС, приватний будинок, газогін.

Кривий Ріг (1406) обстріл (30965) Дніпропетровська область (4263)
