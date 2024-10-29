Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих збільшилась до 14. ФОТОрепортаж
Внаслідок російської атаки на Кривий Ріг ввечері 28 жовтня загинув 39-річний чоловік. Поранено 14 людей, ще 5 мешканців врятували надзвичайники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"14 людей постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу. 10 з них госпіталізовані. Один поранений – "важкий". Решта в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок російського удару у місті пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, клініка, школа, адмінбудівля. Знищені 12 гаражів, ще 10 – понівечені. Зачепило газогін. Також виникла пожежа, яку загасили рятувальники.
Обстріли Дніпропетровщини
З вечора окупанти обстрілювали "Градом", артилерією, били дронами-камікадзе Нікопольський район. Поцілили по Нікополю, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах.
Пошкоджена інфраструктура, АЗС, приватний будинок, газогін.
адже там має бути музей і на зовнішній стіні памятна дошка з коростишівського чорного граніту
без цього вся комічна бульбашка здується і доведеться власникам цього дійства сидіти на паперті іллінської церкви і очікувати на подаяння..
Україні нема чого робити на війні....
ну це падло як би теж громадянин України?
не треба так - ми щє можемо дратися і будемо....
стільки скільки потрібно!
треба буде завжди? - будемо завжди!