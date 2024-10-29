Окупанти атакували Кривий Ріг ракетами, постраждали 12 людей, 1 чоловік загинув. ФОТОрепортаж

Ввечері 28 жовтня росіяни обстріляли Кривий Ріг ракетами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ракетна атака на Кривий Ріг. Попередньо, є постраждалі. Деталі з'ясовуємо. Доки ж триває повітряна тривога. Бережіть себе – залишайтеся у безпечному місці", - написав він.

Оновлення

Згодом Лисак повідомив, що в Кривому Розі пошкоджений триповерховий житловий будинок.

За попередньою інформацією, постраждали 10 людей.

У домі та господарських спорудах виникла пожежа. Понівечені також медзаклад, авто, газопровід.

На місці працюють всі служби.

Станом на 23:24 кількість постраждалих зросла до 11.

"Двоє чоловіків, 39 та 60 років, у вкрай важкому стані. Лікарі роблять все можливе, аби їх врятувати. Ще п'ятеро госпіталізованих – у стані середньої тяжкості", - розповів Лисак.

Пізніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що помер 39-річний чоловік. У нього була надважка відкрита черепно-мозкова травма.

Внаслідок обстрілу майже зруйновано триповерховий житловий будинок у щільній багатоквартирній забудові.

Триває аварійно-рятувальна операція.

Окрім того, постраждали 11 людей.

Також в місті дуже багато пошкоджених будинків, вибиті шибки, балкони.

За даними Нацполіції постраждало 12 людей.

