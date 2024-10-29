УКР
Окупанти атакували Кривий Ріг ракетами, постраждали 12 людей, 1 чоловік загинув. ФОТОрепортаж

Ввечері 28 жовтня росіяни обстріляли Кривий Ріг ракетами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ракетна атака на Кривий Ріг. Попередньо, є постраждалі. Деталі з'ясовуємо. Доки ж триває повітряна тривога. Бережіть себе – залишайтеся у безпечному місці", - написав він.

Обстріл Кривого Рогу

Оновлення

Згодом Лисак повідомив, що в Кривому Розі пошкоджений триповерховий житловий будинок. 

За попередньою інформацією, постраждали 10 людей. 

У домі та господарських спорудах виникла пожежа. Понівечені також медзаклад, авто, газопровід.

На місці працюють всі служби.

Станом на 23:24 кількість постраждалих зросла до 11.

"Двоє чоловіків, 39 та 60 років, у вкрай важкому стані. Лікарі роблять все можливе, аби їх врятувати. Ще п'ятеро госпіталізованих – у стані середньої тяжкості", - розповів Лисак.

Пожежа на місці російського удару в Кривому Розі

Пізніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що помер 39-річний чоловік. У нього була надважка відкрита черепно-мозкова травма.

Внаслідок обстрілу майже зруйновано триповерховий житловий будинок у щільній багатоквартирній забудові.

Триває аварійно-рятувальна операція.

Окрім того, постраждали 11 людей.

Також в місті дуже багато пошкоджених будинків, вибиті шибки, балкони.

За даними Нацполіції постраждало 12 людей.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Рятувальники гасять пожежу спричинену російським ударом по Кривому Рогу

Читайте: Удар армії РФ балістикою по Кривому Рогу: постраждали 17 людей. У лікарні перебувають восьмеро потерпілих. ФОТОрепортаж

+5
Сирський блискуче виконує всі поставлені перед ним завдання.
показати весь коментар
28.10.2024 22:59 Відповісти
+4
Ти делікатно промовчав що ті, проти кого стояв Майдан, тріумфально повернулися в 2019.
показати весь коментар
29.10.2024 06:14 Відповісти
+3
Ну це питання до дуже широкого кола людей. Починаючи із наших президентів, що все нафіг здали, потім президентів та урядів низки країн типу зараз партнерів, що чомусь наполегливо наполягали на роззброєнні… і закінчуючи виборцями, тобто власне мудрим нарідом, що вважає за демократію лише свій похід до виборчих дільниць, а потім все повинно саме по собі рухатись… а воно так нікуа не працює. Демократія це не тільки право голосу, а й відповідальність за свій вибір, у вигляді постійного контролю за діями обранців, та впливу на їхню діяльність. А коли демократія це півгодини на голосування раз на чотири роки, то отримуємо те, що заробили - ракетами по домівках. Таке життя
показати весь коментар
28.10.2024 23:47 Відповісти
А що має статися на фронті,щоб постало питання про зняття Сцирського?(Говорили про нього ,як про "м'ясника",але йому дали кредит довіри((Кредит безлімітний,я так розумію(
показати весь коментар
28.10.2024 22:28 Відповісти
Сирський блискуче виконує всі поставлені перед ним завдання.
показати весь коментар
28.10.2024 22:59 Відповісти
виконує поставлені перед ним завдання виборщіків...
показати весь коментар
29.10.2024 01:15 Відповісти
Треба знімати узурпатора простроченого
показати весь коментар
29.10.2024 00:25 Відповісти
Узурпатор просрочений ніколи сам не піде, його не відпустить зелена ригівська воровита шобла, у якої немає ні прапора ні країни, назви, головний рушій їх життя - гроші. Він буде триматися до останнього, бо кожен день при владі це вкрадені мільярди, які по проторених доріжках вивозяться на їх офшорні рахунки за кордон. А ви радійте його черговим відосом, що він помситься, що в нього є план перемоги..., головне наріду у вас є Потужний, єлдак, татаров, лещенко, яка країна ще має таких сонцеликих? Гордіться!
показати весь коментар
29.10.2024 07:20 Відповісти
І де протиповітряна оборона?
показати весь коментар
28.10.2024 23:30 Відповісти
Там, де й кава на ялтинській набережній.
показати весь коментар
28.10.2024 23:34 Відповісти
Ну це питання до дуже широкого кола людей. Починаючи із наших президентів, що все нафіг здали, потім президентів та урядів низки країн типу зараз партнерів, що чомусь наполегливо наполягали на роззброєнні… і закінчуючи виборцями, тобто власне мудрим нарідом, що вважає за демократію лише свій похід до виборчих дільниць, а потім все повинно саме по собі рухатись… а воно так нікуа не працює. Демократія це не тільки право голосу, а й відповідальність за свій вибір, у вигляді постійного контролю за діями обранців, та впливу на їхню діяльність. А коли демократія це півгодини на голосування раз на чотири роки, то отримуємо те, що заробили - ракетами по домівках. Таке життя
показати весь коментар
28.10.2024 23:47 Відповісти
Так розмивається відповідальність простроченого
показати весь коментар
29.10.2024 00:27 Відповісти
Нє, ну звісно ж треба судити кожну персону окремо. І прострочений гарантовано отримає найбільший термін. Але ж папєрєднікі теж не повинні уникнути відповідальності через нього
показати весь коментар
30.10.2024 01:07 Відповісти
Як би можна було б, я б 20 лайків поставив.
показати весь коментар
29.10.2024 02:53 Відповісти
Наверное спиртзаводы не на столько важная цель чтоб тратить на них дроны.
показати весь коментар
28.10.2024 23:57 Відповісти
Це все наслідки того, що Майдан був злитий в унітаз, влада залишилась у тих, проти кого стояв Майдан, просто зараз ці гніди стали більш хітро діяти, і прикривають знищення України, і перетворення її в конц. табір різними патріотичним гаслами.
Тому поки ці покитьки не будуть знищини разом з їх друзями- кацапами - українцям буде кєрдик.
показати весь коментар
29.10.2024 00:47 Відповісти
Ти делікатно промовчав що ті, проти кого стояв Майдан, тріумфально повернулися в 2019.
показати весь коментар
29.10.2024 06:14 Відповісти
Я не делікатно промовчав, а прямо кажу, що Майдан киданули , як лохів ще в чотирнадцятому.
показати весь коментар
29.10.2024 06:26 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=43931
показати весь коментар
29.10.2024 01:03 Відповісти
клянчимо в союзників - і по штукі тугріків роздаємо?
і інваліду, і прокурору і кому поїсти?
помічь щомісячна припинена.
тільки цільове.
показати весь коментар
29.10.2024 01:31 Відповісти
 
 