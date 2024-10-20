Удар армії РФ балістикою по Кривому Рогу: постраждали 17 людей. У лікарні перебувають восьмеро потерпілих. ФОТОрепортаж

Через російські атаки у Кривому Розі постраждали 17 людей. З них 14 знадобилась допомога медиків. У лікарні перебувають 8 потерпілих. Стан усіх - середньої тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пошкоджені готель, магазин, адмінбудівля, навчальний заклад, сім багатоквартирних будинків. Побиті зо півтора десятка автівок. Зокрема, й три пожежні машини, стільки ж службових автомобілів поліції та швидка.

"У місті розгорнули штаби. Там приймають заяви про пошкоджене майно. А ще – видають будматеріали. Людей забезпечують їжею і гарячим чаєм", - зазначив Лисак.

Також вночі окупанти гатили артилерією по Марганцю Нікопольського району, на ранок обстріляли райцентр. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, пізно ввечері суботи, 19 жовтня, ворог двічі вдарив балістичним озброєнням по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

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