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Удар армії РФ балістикою по Кривому Рогу: постраждали 17 людей. У лікарні перебувають восьмеро потерпілих. ФОТОрепортаж

Через російські атаки у Кривому Розі постраждали 17 людей. З них 14 знадобилась допомога медиків. У лікарні перебувають 8 потерпілих. Стан усіх - середньої тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пошкоджені готель, магазин, адмінбудівля, навчальний заклад, сім багатоквартирних будинків. Побиті зо півтора десятка автівок. Зокрема, й три пожежні машини, стільки ж службових автомобілів поліції  та  швидка.

"У місті розгорнули штаби. Там приймають заяви про пошкоджене майно. А ще – видають будматеріали. Людей забезпечують їжею і гарячим чаєм", - зазначив Лисак.

Також вночі окупанти гатили артилерією по Марганцю Нікопольського району, на ранок обстріляли райцентр. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, пізно ввечері суботи, 19 жовтня, ворог двічі вдарив балістичним озброєнням по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

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Удар по Кривому Рогу 19 жовтня
Удар по Кривому Рогу 19 жовтня
Удар по Кривому Рогу 19 жовтня
Удар по Кривому Рогу 19 жовтня
Удар по Кривому Рогу 19 жовтня

Автор: 

Кривий Ріг (1362) обстріл (29141)


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Топ коментарі
+8
А ти, дурне трололо, чию справу продовжуєш?
Чи ти не та сама танька кривоножка , яка за зебіла свою попу рвала, а тепер в Німеччину втікла?
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20.10.2024 08:38 Відповісти
+2
Судячі по пошкодження пожежних і мусоровозів росіянці вже мають напрацьовану схему - після першого удару через 15-20 хвилин контрольний постріл, коли прибуде допомога до пострадалих.
Це вже нелюди. Хотілося б , щоб відбулися військові трибунали над військовими, які виконували злочинні накази і віддавали їх.
Але це не з нашою владою...
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20.10.2024 11:12 Відповісти
+2
який план перемогти коли у них є тактична ракета на кожен готель?
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20.10.2024 11:46 Відповісти
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А ти де ошиваєшся, патріотка? Понавибирала та звалила? Чи Порошенка із зєлєю інопланетяни нам назначили?
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20.10.2024 09:15 Відповісти
А ти, дурне трололо, чию справу продовжуєш?
Чи ти не та сама танька кривоножка , яка за зебіла свою попу рвала, а тепер в Німеччину втікла?
показати весь коментар
20.10.2024 08:38 Відповісти
Судячі по пошкодження пожежних і мусоровозів росіянці вже мають напрацьовану схему - після першого удару через 15-20 хвилин контрольний постріл, коли прибуде допомога до пострадалих.
Це вже нелюди. Хотілося б , щоб відбулися військові трибунали над військовими, які виконували злочинні накази і віддавали їх.
Але це не з нашою владою...
показати весь коментар
20.10.2024 11:12 Відповісти
який план перемогти коли у них є тактична ракета на кожен готель?
показати весь коментар
20.10.2024 11:46 Відповісти
 
 