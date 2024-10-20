Удар РФ по Шостці: кількість поранених зросла до 11

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Шосткинської громади Сумської області зросла до 11 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

Внаслідок ударів КАБами та "шахедами" у Шостці пошкоджено кілька об’єктів критичної інфраструктури, 2 школи, садок, поліклініка, низку медичних закладів, 28 багатоповерхових будинків.

"За попередніми даними, один чоловік загинув, одинадцять людей дістали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ворог ударив "Шахедами" та КАБами по Шосткинській громаді: 7 осіб поранені, пошкоджено об’єкти енергетики та інфраструктуру, є знеструмлення.

За даними ДСНС, рашисти вдарили по підрозділу ДСНС у Шостці, 5 рятувальників поранені, зруйновано будівлю.

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