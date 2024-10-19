Рашисти вдарили по підрозділу ДСНС у Шостці, 5 рятувальників поранені, зруйновано будівлю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ворог атакував підрозділ ДСНС на Сумщині, 5 рятувальників поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, вночі 19 жовтня ворожа авіація завдала удару по пожежно-рятувальному підрозділу в м. Шостка. Частково зруйновано будівлю. На момент атаки особовий склад перебував в укритті.

"5 рятувальників отримали поранення, їх госпіталізували. Пошкоджено будівлі та 6 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.









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Як повідомлялося, ворог ударив "Шахедами" та КАБами по Шосткинській громаді: 7 осіб поранені, пошкоджено об’єкти енергетики та інфраструктуру, є знеструмлення. Також АТ "Сумиобленерго" інформували, що на Сумщині запровадили аварійні відключення через ворожий удар по енергетичному об’єкту.