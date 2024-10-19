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Рашисти вдарили по підрозділу ДСНС у Шостці, 5 рятувальників поранені, зруйновано будівлю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ворог атакував підрозділ ДСНС на Сумщині, 5 рятувальників поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, вночі 19 жовтня ворожа авіація завдала удару по пожежно-рятувальному підрозділу в м. Шостка. Частково зруйновано будівлю. На момент атаки особовий склад перебував в укритті.

"5 рятувальників отримали поранення, їх госпіталізували. Пошкоджено будівлі та 6 одиниць техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

удар по дснс у Шостці
удар по дснс у Шостці
удар по дснс у Шостці
удар по дснс у Шостці

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Шостці: кількість поранених зросла до 7

Як повідомлялося, ворог ударив "Шахедами" та КАБами по Шосткинській громаді: 7 осіб поранені, пошкоджено об’єкти енергетики та інфраструктуру, є знеструмлення. Також АТ "Сумиобленерго" інформували, що на Сумщині запровадили аварійні відключення через ворожий удар по енергетичному об’єкту.

Автор: 

обстріл (29128) Сумська область (3871) Шостка (60) ДСНС (5151)


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Вилупки кацапські. Щоб ви всі виздихали на своїх бодлтах! 🤬
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19.10.2024 10:38 Відповісти
Якась сволота здає
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19.10.2024 10:40 Відповісти
Пожежне депо...розташування відомо всім...і орки вдарили по ньому щоб не змогли виїхати саме туди "де сволота здає"
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19.10.2024 11:40 Відповісти
Жожна ракети, снаряд чи дрон не залетів у ТЦК, як там кажуть: "совпаденіє, не думаю".
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19.10.2024 17:48 Відповісти
Военкомат, который находится рядом, возможно и был основной целью... Туда прилетело как раз.
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19.10.2024 18:26 Відповісти
 
 