УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11601 відвідувач онлайн
Новини
807 0

На Сумщині запровадили аварійні відключення через ворожий удар по енергетичному об’єкту

світло

Через нічну ворожу атаку по Шосткинській громаді Сумської області на території регіону запроваджено графіки аварійних відключень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр АТ "Сумиобленерго".

"Шановні споживачі електроенергії! О 08:57 на території Сумщини введені графіки аварійних відключень із 1 по 5 черги, відповідно до вказівки НЕК "Укренерго". Будуть знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина Херсонщини та Миколаївщини знеструмлена з технічних причин, електрика з’явиться за кілька годин, - "Укренерго"

Як повідомлялося, ворог ударив "Шахедами" та КАБами по Шосткинській громаді: 7 осіб поранені, пошкоджено об’єкти енергетики та інфраструктуру, є знеструмлення.

Автор: 

Сумська область (3871) енергетика (2613) знеструмлення (63)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 