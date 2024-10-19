На Сумщині запровадили аварійні відключення через ворожий удар по енергетичному об’єкту
Через нічну ворожу атаку по Шосткинській громаді Сумської області на території регіону запроваджено графіки аварійних відключень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр АТ "Сумиобленерго".
"Шановні споживачі електроенергії! О 08:57 на території Сумщини введені графіки аварійних відключень із 1 по 5 черги, відповідно до вказівки НЕК "Укренерго". Будуть знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, ворог ударив "Шахедами" та КАБами по Шосткинській громаді: 7 осіб поранені, пошкоджено об’єкти енергетики та інфраструктуру, є знеструмлення.
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