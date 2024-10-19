На Сумщине ввели аварийные отключения из-за вражеского удара по энергетическому объекту
Из-за ночной вражеской атаки по Шосткинской громаде Сумской области на территории региона введены графики аварийных отключений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Сумыоблэнерго".
"Уважаемые потребители электроэнергии! В 08:57 на территории Сумщины введены графики аварийных отключений с 1 по 5 очереди, согласно указанию НЭК "Укрэнерго". Будут обесточены Шосткинский, Конотопский и часть Сумского района", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, враг ударил "Шахедами" и КАБами по Шосткинской громаде: 7 человек ранены, повреждены объекты энергетики и инфраструктура, есть обесточивание.
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