На Сумщине ввели аварийные отключения из-за вражеского удара по энергетическому объекту

Из-за ночной вражеской атаки по Шосткинской громаде Сумской области на территории региона введены графики аварийных отключений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Сумыоблэнерго".

"Уважаемые потребители электроэнергии! В 08:57 на территории Сумщины введены графики аварийных отключений с 1 по 5 очереди, согласно указанию НЭК "Укрэнерго". Будут обесточены Шосткинский, Конотопский и часть Сумского района", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть Херсонщины и Николаевщины обесточена по техническим причинам, электричество появится через несколько часов, - "Укрэнерго"

Как сообщалось, враг ударил "Шахедами" и КАБами по Шосткинской громаде: 7 человек ранены, повреждены объекты энергетики и инфраструктура, есть обесточивание.