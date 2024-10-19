Враг ударил "Шахедами" и КАБами по Шосткинской громаде: 7 человек ранены, повреждены объекты энергетики и инфраструктура, есть обесточивание

В ночь с 18 на 19 октября 2024 года войска РФ нанесли авиационный удар по Шосткинской громаде Сумской области, применив КАБы и "Шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, средствами ПВО 3"Шахеды" были уничтожены.

Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, в результате вражеской атаки, предварительно ранения получили семь человек.

Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов Шосткинщины.

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"На местах прилетов работают все необходимые службы. Развернут штаб ликвидации последствий атаки врага.

Электроснабжение частично восстановлено, работы продолжаются", - говорится в сообщении.