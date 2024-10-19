РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11217 посетителей онлайн
Новости
2 315 4

Враг ударил "Шахедами" и КАБами по Шосткинской громаде: 7 человек ранены, повреждены объекты энергетики и инфраструктура, есть обесточивание

шахед на Шостку

В ночь с 18 на 19 октября 2024 года войска РФ нанесли авиационный удар по Шосткинской громаде Сумской области, применив КАБы и "Шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, средствами ПВО 3"Шахеды" были уничтожены.

Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, в результате вражеской атаки, предварительно ранения получили семь человек.
Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов Шосткинщины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение дня россияне совершили 78 обстрелов Сумщины, ранен один человек

"На местах прилетов работают все необходимые службы. Развернут штаб ликвидации последствий атаки врага.
Электроснабжение частично восстановлено, работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Автор: 

Сумская область (3309) КАБ (384) Шахед (1150)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До створення атомної бомби залишилось...
показать весь комментарий
19.10.2024 09:06 Ответить
на мопед вистачить ХИЖАКА ДАШУНI чи ЗУШКИ у мопеда змiнився звук не видно але чутно бо працовали ППО ЗСУ
показать весь комментарий
19.10.2024 10:07 Ответить
Мені цікаво, а наш "верховний головнокомандувач" збирається щось прикривати, окрім Конче-Заспи?
показать весь комментарий
19.10.2024 10:59 Ответить
Він тільки прикриває своє тіло і тіла своєї родини 🙁
показать весь комментарий
19.10.2024 18:02 Ответить
 
 