В течение дня россияне совершили 78 обстрелов Сумщины, ранен один человек
В течение дня пятницы, 18 октября, российские захватчики совершили 78 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 126 взрывов. В одной из громад в результате вражеских обстрелов получил ранения местный житель.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, обстрелам подверглись:
- Хотинская громада: зафиксированы удары FPV-дронами, пуски КАБ, артобстрелы, сброс с БПЛА взрывчатых боеприпасов. В результате попадания вражеского FPV-дрона в автомобиль был ранен местный житель, который находился на тот момент в автомобиле;
- Великописаревская громада: осуществлены удары FPV-дронами. В результате удара поврежден автомобиль "Газель". Также враг бил из минометов и осуществил пуск НАР с вертолета и сбросил с БпЛА взрывные боеприпасы;
- Миропольская громада: нанесены удары FPV-дронами;
- Шалыгинская громада: одну мину сбросили россияне на территорию громады;
- Юнаковская громада: нанесен удар FPV-дроном, КАБ, минометный обстрел;
- Краснопольская громада: нанесен удар FPV-дроном, артобстрелы. Также произошел сброс с БпЛА взрывных устройств;
- Эсманская громада: россияне ударили из минометов, артиллерии и атаковали FPV-дроном;
- Свесская громада: осуществлен удар FPV-дроном;
- Дружбовская громада: 5 мин сбросил враг на территорию громады;
- Середино-Будская громада: нанесены удары FPV-дронами;
- Белопольская громада: произошли сбрасывания с БпЛА взрывных устройств, удар тремя FPV-дронами;
- Новослободская громада: россияне атаковали дронами.
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