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Новости Война
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В течение дня россияне совершили 78 обстрелов Сумщины, ранен один человек

Росіяни 78 разів обстріляли Сумщину впродовж дня

В течение дня пятницы, 18 октября, российские захватчики совершили 78 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 126 взрывов. В одной из громад в результате вражеских обстрелов получил ранения местный житель.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, обстрелам подверглись:

  • Хотинская громада: зафиксированы удары FPV-дронами, пуски КАБ, артобстрелы, сброс с БПЛА взрывчатых боеприпасов. В результате попадания вражеского FPV-дрона в автомобиль был ранен местный житель, который находился на тот момент в автомобиле;
  • Великописаревская громада: осуществлены удары FPV-дронами. В результате удара поврежден автомобиль "Газель". Также враг бил из минометов и осуществил пуск НАР с вертолета и сбросил с БпЛА взрывные боеприпасы;
  • Миропольская громада: нанесены удары FPV-дронами;
  • Шалыгинская громада: одну мину сбросили россияне на территорию громады;
  • Юнаковская громада: нанесен удар FPV-дроном, КАБ, минометный обстрел;
  • Краснопольская громада: нанесен удар FPV-дроном, артобстрелы. Также произошел сброс с БпЛА взрывных устройств;
  • Эсманская громада: россияне ударили из минометов, артиллерии и атаковали FPV-дроном;
  • Свесская громада: осуществлен удар FPV-дроном;
  • Дружбовская громада: 5 мин сбросил враг на территорию громады;
  • Середино-Будская громада: нанесены удары FPV-дронами;
  • Белопольская громада: произошли сбрасывания с БпЛА взрывных устройств, удар тремя FPV-дронами;
  • Новослободская громада: россияне атаковали дронами.

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обстрел (27784) Сумская область (3309)


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