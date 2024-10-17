Россияне совершили 81 обстрел Сумщины в течение дня: ранен мужчина

17 октября россияне совершили 81 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 146 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в пресс-службе Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Миропольская громада: осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв), минометный обстрел (6 взрывов), сброс с БпЛА взрывного предмета типа ВОГ (1 взрыв), пуски КАБ (2 взрыва). В результате обстрела поврежден автомобиль.

Краснопольская громада: враг бил из миномета (10 взрывов), ствольной артиллерии (6 взрывов), РСЗО (6 взрывов). В результате обстрела повреждены нежилое помещение, агротехника, магазин, водонапорная башня. Также произошли сбросы с БпЛА взрывных устройств типа ВОГ (7 взрывов), удары FPV-дронами (4 взрыва).

Свесская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (3 взрыва).

Белопольская громада: нанесены удары FPV-дронами (2 взрыва), обстрелы из минометов (3 взрыва). Как следствие, ранения получил местный житель.

Середино-Будская громада: осуществлены удары FPV-дронами (12 взрывов), артиллерийский обстрел (1 взрыв).

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Николаевская сельская громада: осуществлен обстрел ударным БпЛА типа "Герань-2" (1 взрыв). В результате обстрела повреждены админпомещение, нежилое помещение.

Хотинская громада: россияне ударили из артиллерии (11 взрывов), FPV-дронами (6 взрывов).

Эсманская громада: 7 мин сбросил враг на территорию громады. Также зафиксированы удары FPV-дронами (3 взрыва), артобстрел (6 взрывов).

Шалыгинская громада: 23 мины сбросил враг на территорию громады. Также были удары FPV-дронами (4 взрыва).

Юнаковская громада: осуществлены удары FPV-дронами (2 взрыва), пуски КАБ (4 взрыва).

Дружбовская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (3 взрыва).

Путивльская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.

Великописаревская громада: осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв), минометный обстрел (3 взрыва), пуск с вертолета 4-х ракет НАР (4 взрыва)

Степановская громада: произошел сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв).

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