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Росіяни здійснили 81 обстріл Сумщини протягом дня: поранено чоловіка

Наслідки обстрілів Сумщини 17 жовтня

17 жовтня росіяни здійснили 81 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 146 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в пресслужбі Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Миропільська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (6 вибухів), із БпЛА вибухового предмету типу ВОГ (1 вибух), пуски КАБ (2 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль.
  • Краснопільська громада: ворог бив з міномету (10 вибухів), ствольної артилерії (6 вибухів), РСЗВ (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитлове приміщення, агротехніку, магазин, водонапірну башту. Також відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ (7 вибухів), удари FPV дронами (4 вибухи).
  • Свеська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (3 вибухи).
  • Білопільська громада: завдано удари FPV дронами (2 вибухи), обстрілу з мінометів (3 вибухи). Внаслідок поранення отримав місцевий мешканець.
  • Середино-Будська громада: здійснено удари FPV дронами (12 вибухів), артилерійський обстріл (1 вибух).

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  • Миколаївська сільська громада: здійснено обстріл ударним БпЛА типу "Герань-2" (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінприміщення, нежитлове приміщення.
  • Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (11 вибухів), FPV дронами (6 вибухів).
  • Есманьська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади. Також зафіксовано удари FPV дронами (3 вибухи), артобстріл (6 вибухів).
  • Шалигинська громада: 23 міни скинув ворог на територію громади. Також були удари FPV дронами (4 вибухи).
  • Юнаківська громада: здійснено удари FPV дронами (2 вибухи), пуски КАБ (4 вибухи).
  • Дружбівська громада: зафіксовано удари FPV дронами (3 вибухи).
  • Путивльська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Великописарівська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (3 вибухи), пуск з гвинтокрила 4-х ракет НАР (4 вибухи)
  • Степанівська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух).

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Автор: 

обстріл (29082) Сумська область (3848)


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