Росіяни здійснили 81 обстріл Сумщини протягом дня: поранено чоловіка
17 жовтня росіяни здійснили 81 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 146 вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в пресслужбі Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Миропільська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (6 вибухів), із БпЛА вибухового предмету типу ВОГ (1 вибух), пуски КАБ (2 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль.
- Краснопільська громада: ворог бив з міномету (10 вибухів), ствольної артилерії (6 вибухів), РСЗВ (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитлове приміщення, агротехніку, магазин, водонапірну башту. Також відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ (7 вибухів), удари FPV дронами (4 вибухи).
- Свеська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (3 вибухи).
- Білопільська громада: завдано удари FPV дронами (2 вибухи), обстрілу з мінометів (3 вибухи). Внаслідок поранення отримав місцевий мешканець.
- Середино-Будська громада: здійснено удари FPV дронами (12 вибухів), артилерійський обстріл (1 вибух).
- Миколаївська сільська громада: здійснено обстріл ударним БпЛА типу "Герань-2" (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінприміщення, нежитлове приміщення.
- Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (11 вибухів), FPV дронами (6 вибухів).
- Есманьська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади. Також зафіксовано удари FPV дронами (3 вибухи), артобстріл (6 вибухів).
- Шалигинська громада: 23 міни скинув ворог на територію громади. Також були удари FPV дронами (4 вибухи).
- Юнаківська громада: здійснено удари FPV дронами (2 вибухи), пуски КАБ (4 вибухи).
- Дружбівська громада: зафіксовано удари FPV дронами (3 вибухи).
- Путивльська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
- Великописарівська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (3 вибухи), пуск з гвинтокрила 4-х ракет НАР (4 вибухи)
- Степанівська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль