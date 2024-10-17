Росіяни здійснили 81 обстріл Сумщини протягом дня: поранено чоловіка

17 жовтня росіяни здійснили 81 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 146 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в пресслужбі Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Миропільська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (6 вибухів), із БпЛА вибухового предмету типу ВОГ (1 вибух), пуски КАБ (2 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль.

Краснопільська громада: ворог бив з міномету (10 вибухів), ствольної артилерії (6 вибухів), РСЗВ (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитлове приміщення, агротехніку, магазин, водонапірну башту. Також відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ (7 вибухів), удари FPV дронами (4 вибухи).

Свеська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (3 вибухи).

Білопільська громада: завдано удари FPV дронами (2 вибухи), обстрілу з мінометів (3 вибухи). Внаслідок поранення отримав місцевий мешканець.

Середино-Будська громада: здійснено удари FPV дронами (12 вибухів), артилерійський обстріл (1 вибух).

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Миколаївська сільська громада: здійснено обстріл ударним БпЛА типу "Герань-2" (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінприміщення, нежитлове приміщення.

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (11 вибухів), FPV дронами (6 вибухів).

Есманьська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади. Також зафіксовано удари FPV дронами (3 вибухи), артобстріл (6 вибухів).

Шалигинська громада: 23 міни скинув ворог на територію громади. Також були удари FPV дронами (4 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено удари FPV дронами (2 вибухи), пуски КАБ (4 вибухи).

Дружбівська громада: зафіксовано удари FPV дронами (3 вибухи).

Путивльська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Великописарівська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (3 вибухи), пуск з гвинтокрила 4-х ракет НАР (4 вибухи)

Степанівська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух).

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