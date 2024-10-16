Російський КАБ влучив у житловий будинок на Сумщині

16 жовтня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 80 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Юнаківська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух).

Великописарівська громада: відбулися скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух), удар FPV дроном ( 1 вибух).

Глухівська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).

Шалигинська громада: були пуски КАБ (5 вибухів), мінометний обстріл (10 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух), скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки КАБ пошкоджено один приватний будинок.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (14 вибухів), мінометів (2 вибухи), FPV дронами (11 вибухів).

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Хотінська громада: завдано удару FPV дроном (1 вибух).

Зноб-Новгородська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (6 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано удар FPV дронами (2 вибухи), артилерійський обстріл (8 вибухів).

Миропільська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи).

Свеська громада: ворог вдарив зі ствольної артилерії (2 вибухи).

Есманьська громада: був пуск КАБів (2 вибухи), удар FPV дроном (1 вибух), обстріл зі ствольної артилерії (1 вибух).

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