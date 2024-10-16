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Російський КАБ влучив у житловий будинок на Сумщині

Наслідки обстрілів Сумщини 16 жовтня

16 жовтня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 80 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Юнаківська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух).
  • Великописарівська громада: відбулися скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух), удар FPV дроном ( 1 вибух).
  • Глухівська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).
  • Шалигинська громада: були пуски КАБ (5 вибухів), мінометний обстріл (10 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух), скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки КАБ пошкоджено один приватний будинок.
  • Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (14 вибухів), мінометів (2 вибухи), FPV дронами (11 вибухів).

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  • Хотінська громада: завдано удару FPV дроном (1 вибух).
  • Зноб-Новгородська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (6 вибухів).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано удар FPV дронами (2 вибухи), артилерійський обстріл (8 вибухів).
  • Миропільська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи).
  • Свеська громада: ворог вдарив зі ствольної артилерії (2 вибухи).
  • Есманьська громада: був пуск КАБів (2 вибухи), удар FPV дроном (1 вибух), обстріл зі ствольної артилерії (1 вибух).

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Автор: 

обстріл (29063) Сумська область (3840)


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