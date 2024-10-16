Російський КАБ влучив у житловий будинок на Сумщині
16 жовтня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 80 вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Юнаківська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух).
- Великописарівська громада: відбулися скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух), удар FPV дроном ( 1 вибух).
- Глухівська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).
- Шалигинська громада: були пуски КАБ (5 вибухів), мінометний обстріл (10 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух), скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки КАБ пошкоджено один приватний будинок.
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (14 вибухів), мінометів (2 вибухи), FPV дронами (11 вибухів).
- Хотінська громада: завдано удару FPV дроном (1 вибух).
- Зноб-Новгородська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (6 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано удар FPV дронами (2 вибухи), артилерійський обстріл (8 вибухів).
- Миропільська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи).
- Свеська громада: ворог вдарив зі ствольної артилерії (2 вибухи).
- Есманьська громада: був пуск КАБів (2 вибухи), удар FPV дроном (1 вибух), обстріл зі ствольної артилерії (1 вибух).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль