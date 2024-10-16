УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5946 відвідувачів онлайн
Новини
749 3

Окупанти запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

Запуск КАБів на Сумщину

Зранку 16 жовтня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на територію Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуск КАБ на Сумщину", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог запускає КАБи у напрямку Шостки та Глухова

Як повідомлялося, 15 жовтня 2024 року війська РФ атакували Сумщину артилерією, КАБами та FPV-дронами.

Як інформував президент Володимир Зеленський, за тиждень росіяни запустили по Україні близько 900 КАБів.

Автор: 

Сумська область (3828) Повітряні сили (2735) КАБ (379)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
одній мені здається, що на тому напрямку у кацапів занадто багато літаків...
показати весь коментар
16.10.2024 10:59 Відповісти
кошмарять нашу логістику і тили на курському напрямку.
показати весь коментар
16.10.2024 11:15 Відповісти
Так і є
показати весь коментар
16.10.2024 11:39 Відповісти
 
 