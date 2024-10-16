Окупанти запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

Зранку 16 жовтня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на територію Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуск КАБ на Сумщину", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог запускає КАБи у напрямку Шостки та Глухова

Як повідомлялося, 15 жовтня 2024 року війська РФ атакували Сумщину артилерією, КАБами та FPV-дронами.

Як інформував президент Володимир Зеленський, за тиждень росіяни запустили по Україні близько 900 КАБів.