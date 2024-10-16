Окупанти запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили
Зранку 16 жовтня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на територію Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуск КАБ на Сумщину", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Як повідомлялося, 15 жовтня 2024 року війська РФ атакували Сумщину артилерією, КАБами та FPV-дронами.
Як інформував президент Володимир Зеленський, за тиждень росіяни запустили по Україні близько 900 КАБів.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар16.10.2024 10:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Urs
показати весь коментар16.10.2024 11:15 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Оксана Фесенко #582011
показати весь коментар16.10.2024 11:39 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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