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Війська РФ атакували Сумщину артилерією, КАБами та FPV-дронами

Наслідки обстрілів Сумщини за 15 жовтня

15 жовтня росіяни здійснили 51 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 72 вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи), FPV-дронами (3 вибухи), скинув з БпЛА вибухові пристрої (3 вибухи).
  • Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи), КАБ (4 вибухи).
  • Есманьська громада: здійснено удари FPV-дронами (3 вибухи), КАБ (3 вибухи).
  • Краснопільська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух), КАБ (1 вибух), обстріл з мінометів (5 вибухів).
  • Шалигинська громада: зафіксовано пуск КАБів (6 вибухів), удар FPV-дронами (4 вибухи).
  • Свеська громада: ворог бив із ствольної артилерії (3 вибухи), КАБ (1 вибух).
  • Великописарівська громада: відбулося скидання із БпЛА вибухових пристроїв (4 вибухи), FPV-дроном (1 вибух), обстріл із ствольної артилерії (4 вибухи), міномету (2 вибухи).
  • Новослобідська громада: завдано удари FPV дронами (3 вибухи).

Читайте: Ворог здійснив 40 спроб прорвати оборону ЗСУ на Курахівському напрямку, - Генштаб

  • Хотінська громада: здійснено скид із БпЛА боєприпасу типу "ВОГ" (1 вибух).
  • Дружбівська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (1 вибух).
  • Зноб-Новгородська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (5 вибухів).
  • Миропільська громада: 6 мін та 2 КАБ скинули росіяни на територію громади.
  • Глухівська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух).

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Автор: 

обстріл (29021) Сумська область (3828)


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От же ж тварі...
показати весь коментар
16.10.2024 01:01 Відповісти
Якщо до кожного кацапа послати дрон за 500 баксів то для поголовного знищення кацапні - ну от всіх абсолютно - потрібно лише 70 мільярдів баксів. І все! Жодного живого не лишиться...
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16.10.2024 01:17 Відповісти
 
 