Війська РФ атакували Сумщину артилерією, КАБами та FPV-дронами
15 жовтня росіяни здійснили 51 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 72 вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи), FPV-дронами (3 вибухи), скинув з БпЛА вибухові пристрої (3 вибухи).
- Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи), КАБ (4 вибухи).
- Есманьська громада: здійснено удари FPV-дронами (3 вибухи), КАБ (3 вибухи).
- Краснопільська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух), КАБ (1 вибух), обстріл з мінометів (5 вибухів).
- Шалигинська громада: зафіксовано пуск КАБів (6 вибухів), удар FPV-дронами (4 вибухи).
- Свеська громада: ворог бив із ствольної артилерії (3 вибухи), КАБ (1 вибух).
- Великописарівська громада: відбулося скидання із БпЛА вибухових пристроїв (4 вибухи), FPV-дроном (1 вибух), обстріл із ствольної артилерії (4 вибухи), міномету (2 вибухи).
- Новослобідська громада: завдано удари FPV дронами (3 вибухи).
- Хотінська громада: здійснено скид із БпЛА боєприпасу типу "ВОГ" (1 вибух).
- Дружбівська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (1 вибух).
- Зноб-Новгородська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (5 вибухів).
- Миропільська громада: 6 мін та 2 КАБ скинули росіяни на територію громади.
- Глухівська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух).
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Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар16.10.2024 01:01 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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показати весь коментар16.10.2024 01:17 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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