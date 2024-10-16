Войска РФ атаковали Сумщину артиллерией, КАБами и FPV-дронами

15 октября россияне совершили 51 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 72 взрыва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Белопольская громада: враг бил из минометов (3 взрыва), FPV-дронами (3 взрыва), сбросил с БпЛА взрывные устройства (3 взрыва).

Юнаковская община: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва), КАБ (4 взрыва).

Эсманьская громада: осуществлены удары FPV-дронами (3 взрыва), КАБ (3 взрыва).

Краснопольская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв), КАБ (1 взрыв), обстрел из минометов (5 взрывов).

Шалыгинская громада: зафиксирован пуск КАБов (6 взрывов), удар FPV-дронами (4 взрыва).

Свеська громада: враг бил из ствольной артиллерии (3 взрыва), КАБ (1 взрыв).

Великописаревская громада: произошел сброс с БпЛА взрывных устройств (4 взрыва), FPV-дроном (1 взрыв), обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва), миномета (2 взрыва).

Новослободская громада: нанесены удары FPV дронами (3 взрыва).

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Хотинская громада: осуществлен сброс с БпЛА боеприпаса типа "ВОГ" (1 взрыв).

Дружбовская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (1 взрыв).

Зноб-Новгородская громада: враг бил из ствольной артиллерии (5 взрывов).

Миропольская громада: 6 мин и 2 КАБ сбросили россияне на территорию громады.

Глуховская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).

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