РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13479 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
983 3

Войска РФ атаковали Сумщину артиллерией, КАБами и FPV-дронами

Наслідки обстрілів Сумщини за 15 жовтня

15 октября россияне совершили 51 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 72 взрыва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Белопольская громада: враг бил из минометов (3 взрыва), FPV-дронами (3 взрыва), сбросил с БпЛА взрывные устройства (3 взрыва).
  • Юнаковская община: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва), КАБ (4 взрыва).
  • Эсманьская громада: осуществлены удары FPV-дронами (3 взрыва), КАБ (3 взрыва).
  • Краснопольская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв), КАБ (1 взрыв), обстрел из минометов (5 взрывов).
  • Шалыгинская громада: зафиксирован пуск КАБов (6 взрывов), удар FPV-дронами (4 взрыва).
  • Свеська громада: враг бил из ствольной артиллерии (3 взрыва), КАБ (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: произошел сброс с БпЛА взрывных устройств (4 взрыва), FPV-дроном (1 взрыв), обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва), миномета (2 взрыва).
  • Новослободская громада: нанесены удары FPV дронами (3 взрыва).

Читайте: Враг предпринял 40 попыток прорвать оборону ВСУ на Кураховском направлении, - Генштаб

  • Хотинская громада: осуществлен сброс с БпЛА боеприпаса типа "ВОГ" (1 взрыв).
  • Дружбовская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (1 взрыв).
  • Зноб-Новгородская громада: враг бил из ствольной артиллерии (5 взрывов).
  • Миропольская громада: 6 мин и 2 КАБ сбросили россияне на территорию громады.
  • Глуховская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).

Также читайте: Россияне убили мужчину в селе Глушковка на Харьковщине

Автор: 

обстрел (27731) Сумская область (3287)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От же ж тварі...
показать весь комментарий
16.10.2024 01:01 Ответить
Якщо до кожного кацапа послати дрон за 500 баксів то для поголовного знищення кацапні - ну от всіх абсолютно - потрібно лише 70 мільярдів баксів. І все! Жодного живого не лишиться...
показать весь комментарий
16.10.2024 01:17 Ответить
 
 