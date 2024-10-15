Враг предпринял 40 попыток прорвать оборону ВСУ на Кураховском направлении, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 164 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли 42 авиаудара по территории Украины, сбросив 84 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, было задействовано 644 дрона-камикадзе и осуществлено более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении противник безуспешно пытался штурмовать наши позиции возле Волчанска и Старицы. В то же время вражеская авиация атаковала населенный пункт Малые Проходы управляемыми бомбами.

Купянское направление. Враг проводил наступательные действия возле Кучеровки, Новоосиново, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого. Девятнадцать боев завершены, семь - еще продолжаются.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Макеевки, Невского, Заречного и Торского. Украинские защитники остановили все вражеские атаки.

Краматорское направление: враг трижды штурмовал наши позиции вблизи Калиновки, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении при поддержке бомбардировочной авиации враг совершил девять штурмовых действий. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Дачного и Щербиновки. Все атаки агрессора отражены.

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С начала этих суток противник 25 раз атаковал в районах Новотроицкого, Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Селидово и Крутого Яра, что на Покровском направлении. Наши защитники отразили 24 атаки, одно боевое столкновение еще продолжается.

На Кураховском направлении враг также осуществил 40 попыток прорвать нашу оборону вблизи Кременной Балки, Новодмитровки, Цукурино, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Антоновки и Катериновки. Тридцать два боевых столкновения завершены, еще два до сих пор продолжаются.

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Обстановка на юге

На Времевском направлении противник дважды пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны у Раздольного и Богоявленки.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение неподалеку Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено пять попыток оккупантов атаковать наши позиции.

На других направлениях - без особых изменений.

Сегодня стоит отметить воинов 35-й отдельной бригады морской пехоты и 15-го отдельного горно-штурмового батальона, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

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