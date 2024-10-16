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Оккупанты запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Запуск КАБів на Сумщину

Утром 16 октября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на территорию Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуск КАБ на Сумщину", - говорится в сообщении.

Больше информации на эту минуту не известно.

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Как сообщалось, 15 октября 2024 года войска РФ атаковали Сумскую область артиллерией, КАБами и FPV-дронами.

Как информировал президент Владимир Зеленский, за неделю россияне запустили по Украине около 900 КАБов.

Автор: 

Сумская область (3287) Воздушные силы (2399) КАБ (381)


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одній мені здається, що на тому напрямку у кацапів занадто багато літаків...
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16.10.2024 10:59 Ответить
кошмарять нашу логістику і тили на курському напрямку.
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16.10.2024 11:15 Ответить
Так і є
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16.10.2024 11:39 Ответить
 
 