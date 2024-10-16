Оккупанты запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Утром 16 октября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на территорию Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуск КАБ на Сумщину", - говорится в сообщении.

Больше информации на эту минуту не известно.

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Как сообщалось, 15 октября 2024 года войска РФ атаковали Сумскую область артиллерией, КАБами и FPV-дронами.

Как информировал президент Владимир Зеленский, за неделю россияне запустили по Украине около 900 КАБов.