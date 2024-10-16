Оккупанты запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы
Утром 16 октября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на территорию Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Пуск КАБ на Сумщину", - говорится в сообщении.
Больше информации на эту минуту не известно.
Как сообщалось, 15 октября 2024 года войска РФ атаковали Сумскую область артиллерией, КАБами и FPV-дронами.
Как информировал президент Владимир Зеленский, за неделю россияне запустили по Украине около 900 КАБов.
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Hanka Panyanka
показать весь комментарий16.10.2024 10:59 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Urs
показать весь комментарий16.10.2024 11:15 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Оксана Фесенко #582011
показать весь комментарий16.10.2024 11:39 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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