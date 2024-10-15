Враг запускает КАБы в направлении Шостки и Глухова
Утром 15 октября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на территории Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, сейчас есть угроза для двух городов.
"Пуск КАБ на Сумщину. В направлении Шостка - Глухов", - отметили в Воздушных силах.
Больше информации на эту минуту не известно.
Напомним, 14 октября россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 28 взрывов.
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