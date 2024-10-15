Враг запускает КАБы в направлении Шостки и Глухова

Утром 15 октября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на территории Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, сейчас есть угроза для двух городов.

"Пуск КАБ на Сумщину. В направлении Шостка - Глухов", - отметили в Воздушных силах.

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Больше информации на эту минуту не известно.

Напомним, 14 октября россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 28 взрывов.