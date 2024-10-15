Ворог запускає КАБи у напрямку Шостки та Глухова

Зранку 15 жовтня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на території Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, наразі є загроза для двох міст.

"Пуск КАБ на Сумщину. В напрямку Шостка - Глухів", - зазначили у Повітряних силах.

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Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Нагадаємо, 14 жовтня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 28 вибухів.