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Ворог запускає КАБи у напрямку Шостки та Глухова

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Зранку 15 жовтня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на території Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, наразі є загроза для двох міст.

"Пуск КАБ на Сумщину. В напрямку Шостка - Глухів", - зазначили у Повітряних силах.

Також читайте: Війська РФ завдали авіаудару по Глухову: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Нагадаємо, 14 жовтня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 28 вибухів.

Автор: 

Сумська область (3828) Повітряні сили (2735) КАБ (379)


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