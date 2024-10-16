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На Сумщині піротехніки знешкодили ворожу авіаційну ракету Х-59. ФОТОрепортаж

У Сумській області в полі неподалік одного з сіл була виявлена збита Силами оборони України ворожа ракета Х-59. Піротехніки знешкодили вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомила пресслужба поліції Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Збита Силами оборони України ворожа ракета була виявлена у полі неподалік одного з сіл Сумської області. Під час падіння не вибухнула, тож знешкоджувати її вирушила мобільна група управління вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Сумській області", - розповіли у поліції.

На Сумщині знешкодили авіаційну ракету Х-59

Правоохоронці встановили, що це російська авіаційна ракетаХ-59, класу "повітря – земля". Ворожа ракета близько близько семи метрів завдовжки, важить 930 кілограм та має потужну бойову частину вагою понад 280 кілограм.

На Сумщині знешкодили авіаційну ракету Х-59

Після огляду ракети та її частини мобільна група управління вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області відокремила бойову частину від корпусу, вивезла її подалі від людських осель та провела знищення за допомогою накладного заряду вибухівки.

На Сумщині знешкодили авіаційну ракету Х-59

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ракети (4064) Сумська область (3840) знищення (7511)


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