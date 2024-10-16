На Сумщині піротехніки знешкодили ворожу авіаційну ракету Х-59. ФОТОрепортаж

У Сумській області в полі неподалік одного з сіл була виявлена збита Силами оборони України ворожа ракета Х-59. Піротехніки знешкодили вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомила пресслужба поліції Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Збита Силами оборони України ворожа ракета була виявлена у полі неподалік одного з сіл Сумської області. Під час падіння не вибухнула, тож знешкоджувати її вирушила мобільна група управління вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Сумській області", - розповіли у поліції.

Правоохоронці встановили, що це російська авіаційна ракетаХ-59, класу "повітря – земля". Ворожа ракета близько близько семи метрів завдовжки, важить 930 кілограм та має потужну бойову частину вагою понад 280 кілограм.

Після огляду ракети та її частини мобільна група управління вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області відокремила бойову частину від корпусу, вивезла її подалі від людських осель та провела знищення за допомогою накладного заряду вибухівки.

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