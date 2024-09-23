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На Сумщині вибухотехніки знешкодили збитий ворожий "шахед". ФОТО

У Сумській області вибухотехніки знешкодили ворожий ударний безпілотник "шахед". БпЛА декілька днів тому було збито силами протиповітряної оборони.

Про це повідомила Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли правоохоронці, ударний російський безпілотник виявили місцеві мешканці на кукурудзяному полі неподалік одного з сіл Сумської області.

На Сумщині знищили шахед

"Шахед" був збитий силами ППО декілька днів тому.

Дивіться також: Сили ППО вночі збили три "шахеди", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4211) Сумська область (3720) знищення (7334)


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чого без перчаток? захотілось фіолетових пальців?
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23.09.2024 20:26 Відповісти
 
 