Сили ППО вночі збили три "шахеди", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 23 вересня 2024 року росіяни атакували Україну дома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та чотирма ударними БпЛА типу "Shahed".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"У результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито три ворожі БпЛА у Сумській області. Решта повітряних цілей – один "шахед" та дві керовані авіаційні ракети, не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
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