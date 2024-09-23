Силы ПВО ночью сбили три "шахеда", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 23 сентября 2024 года россияне атаковали Украину дома управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и четырьмя ударными БпЛА типа "Shahed".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты три вражеских БпЛА в Сумской области. Остальные воздушные цели - один "шахед" и две управляемые авиационные ракеты, не достигли своих целей из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

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