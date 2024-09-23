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На Сумщине взрывотехники обезвредили сбитый вражеский "шахед". ФОТО

В Сумской области взрывотехники обезвредили вражеский ударный беспилотник "шахед". БПЛА несколько дней назад был сбит силами противовоздушной обороны.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали правоохранители, ударный российский беспилотник обнаружили местные жители на кукурузном поле неподалеку от одного из сел Сумской области.

На Сумщині знищили шахед

"Шахед" был сбит силами ПВО несколько дней назад.

Смотрите также: Последствия вражеских обстрелов Сумщины: оккупанты атаковали фермерское хозяйство. ФОТОрепортаж

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беспилотник (3649) Сумская область (3172) уничтожение (7030)


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чого без перчаток? захотілось фіолетових пальців?
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23.09.2024 20:26 Ответить
 
 