На Сумщине взрывотехники обезвредили сбитый вражеский "шахед". ФОТО
В Сумской области взрывотехники обезвредили вражеский ударный беспилотник "шахед". БПЛА несколько дней назад был сбит силами противовоздушной обороны.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказали правоохранители, ударный российский беспилотник обнаружили местные жители на кукурузном поле неподалеку от одного из сел Сумской области.
"Шахед" был сбит силами ПВО несколько дней назад.
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Mawka Lisowyj
показать весь комментарий23.09.2024 20:26 Ответить Мне нравится 0
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