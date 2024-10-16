РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8922 посетителя онлайн
Новости Фото Война
2 166 0

На Сумщине пиротехники обезвредили вражескую авиационную ракету Х-59. ФОТОрепортаж

В Сумской области в поле неподалеку от одного из сел была обнаружена сбитая Силами обороны Украины вражеская ракета Х-59. Пиротехники обезвредили взрывоопасный предмет.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сбитая Силами обороны Украины вражеская ракета была обнаружена в поле неподалеку от одного из сел Сумской области. Во время падения не взорвалась, поэтому обезвреживать ее отправилась мобильная группа управления взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции в Сумской области", - рассказали в полиции.

На Сумщині знешкодили авіаційну ракету Х-59

Правоохранители установили, что это российская авиационная ракетаХ-59, класса "воздух-земля". Вражеская ракета около около семи метров длиной, весит 930 килограмм и имеет мощную боевую часть весом более 280 килограмм.

На Сумщині знешкодили авіаційну ракету Х-59

После осмотра ракеты и ее части мобильная группа управления взрывотехнической службы ГУЧС в Сумской области отделила боевую часть от корпуса, вывезла ее подальше от жилья людей и провела уничтожение с помощью накладного заряда взрывчатки.

На Сумщині знешкодили авіаційну ракету Х-59

Читайте также: Оккупанты запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Автор: 

ракеты (3600) Сумская область (3282) уничтожение (7179)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 