На Сумщине пиротехники обезвредили вражескую авиационную ракету Х-59. ФОТОрепортаж

В Сумской области в поле неподалеку от одного из сел была обнаружена сбитая Силами обороны Украины вражеская ракета Х-59. Пиротехники обезвредили взрывоопасный предмет.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сбитая Силами обороны Украины вражеская ракета была обнаружена в поле неподалеку от одного из сел Сумской области. Во время падения не взорвалась, поэтому обезвреживать ее отправилась мобильная группа управления взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции в Сумской области", - рассказали в полиции.

Правоохранители установили, что это российская авиационная ракетаХ-59, класса "воздух-земля". Вражеская ракета около около семи метров длиной, весит 930 килограмм и имеет мощную боевую часть весом более 280 килограмм.

После осмотра ракеты и ее части мобильная группа управления взрывотехнической службы ГУЧС в Сумской области отделила боевую часть от корпуса, вывезла ее подальше от жилья людей и провела уничтожение с помощью накладного заряда взрывчатки.

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