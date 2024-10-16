Российский КАБ попал в жилой дом на Сумщине

16 октября россияне совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 80 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Юнаковская громада: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв).

Великописаревская громада: произошли сброс взрывного устройства с БПЛА (1 взрыв), удар FPV дроном (1 взрыв).

Глуховская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).

Шалыгинская громада: были пуски КАБ (5 взрывов), минометный обстрел (10 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв), сброс взрывного устройства с Бп=ПЛА (1 взрыв). В результате атаки КАБ поврежден один частный дом.

Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (14 взрывов), минометов (2 взрыва), FPV дронами (11 взрывов).

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Хотинская громада: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).

Зноб-Новгородская громада: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв), минометный обстрел (6 взрывов).

Середино-Будская громада: зафиксирован удар FPV дронами (2 взрыва), артиллерийский обстрел (8 взрывов).

Миропольская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады. Также был обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва).

Свесская громада: враг ударил из ствольной артиллерии (2 взрыва).

Эсманьская громада: был пуск КАБов (2 взрыва), удар FPV дроном (1 взрыв), обстрел из ствольной артиллерии (1 взрыв).

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