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Российский КАБ попал в жилой дом на Сумщине

Наслідки обстрілів Сумщини 16 жовтня

16 октября россияне совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 80 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Юнаковская громада: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: произошли сброс взрывного устройства с БПЛА (1 взрыв), удар FPV дроном (1 взрыв).
  • Глуховская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).
  • Шалыгинская громада: были пуски КАБ (5 взрывов), минометный обстрел (10 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв), сброс взрывного устройства с Бп=ПЛА (1 взрыв). В результате атаки КАБ поврежден один частный дом.
  • Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (14 взрывов), минометов (2 взрыва), FPV дронами (11 взрывов).

Также читайте: Войска РФ атаковали Сумщину артиллерией, КАБами и FPV-дронами

  • Хотинская громада: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).
  • Зноб-Новгородская громада: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв), минометный обстрел (6 взрывов).
  • Середино-Будская громада: зафиксирован удар FPV дронами (2 взрыва), артиллерийский обстрел (8 взрывов).
  • Миропольская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады. Также был обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва).
  • Свесская громада: враг ударил из ствольной артиллерии (2 взрыва).
  • Эсманьская громада: был пуск КАБов (2 взрыва), удар FPV дроном (1 взрыв), обстрел из ствольной артиллерии (1 взрыв).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг запускает КАБы в направлении Шостки и Глухова

Автор: 

обстрел (27716) Сумская область (3282)


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