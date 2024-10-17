Вночі та вранці ворог атакував громаду Сумської області, сталася пожежа у житловому будинку

Вночі та рано-вранці 17 жовтня ворог атакував FPV дронами Зноб-Новгородську громаду на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА

Внаслідок обстрілу сталася пожежа у квартирах мешканців двоповерхового будинку, також зайнявся легковий автомобіль.

"Під час, коли людям надавалась допомога, росіяни здійснили повторні удари, спрямувавши FPV дрони на автівки екстрених служб: швидку і пожежний автомобіль", - наголосили в ОВА.

Та зазначили, що техніка постраждала, але попри все, людей вдалось врятувати.

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