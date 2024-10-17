Ночью и утром враг атаковал громаду Сумской области, произошел пожар в жилом доме
Ночью и рано утром 17 октября враг атаковал FPV дронами Зноб-Новгородскую громаду на Сумщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОГА
В результате обстрела произошел пожар в квартирах жителей двухэтажного дома, также загорелся легковой автомобиль.
"Во время, когда людям оказывалась помощь, россияне осуществили повторные удары, направив FPV дроны на машины экстренных служб: скорую и пожарный автомобиль", - отметили в ОВА.
И отметили, что техника пострадала, но несмотря на все, людей удалось спасти.
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