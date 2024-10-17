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Ночью и утром враг атаковал громаду Сумской области, произошел пожар в жилом доме

пожежа

Ночью и рано утром 17 октября враг атаковал FPV дронами Зноб-Новгородскую громаду на Сумщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОГА

В результате обстрела произошел пожар в квартирах жителей двухэтажного дома, также загорелся легковой автомобиль.

"Во время, когда людям оказывалась помощь, россияне осуществили повторные удары, направив FPV дроны на машины экстренных служб: скорую и пожарный автомобиль", - отметили в ОВА.

И отметили, что техника пострадала, но несмотря на все, людей удалось спасти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский КАБ попал в жилой дом на Сумщине

Автор: 

обстрел (27731) Сумская область (3287)


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