Впродовж дня росіяни здійснили 78 обстрілів Сумщини, поранено одну людину
Упродовж дня п'ятниці, 18 жовтня, російські загарбники здійснили 78 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 126 вибухів. В одній із громад внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранень місцевий мешканець.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, обстрілів зазнали:
- Хотінська громада: зафіксовано удари FPV-дронами, пуски КАБ, артобстріли, скидання з БпЛА вибухових боєприпасів. Внаслідок влучання ворожого FPV-дрона в автівку було поранено місцевого мешканця, який перебував на той момент у автомобілі;
- Великописарівська громада: здійснено удари FPV-дронами. Внаслідок удару пошкоджено автомобіль "Газель". Також ворог бив з мінометів та здійснив пуск НАР з гвинтокрила та скинув з БпЛА вибухові боєприпаси;
- Миропільська громада: завдано удари FPV-дронами;
- Шалигинська громада: одну міну скинули росіяни на територію громади;
- Юнаківська громада: завдано удар FPV-дроном, КАБ, мінометний обстріл;
- Краснопільська громада: завдано удар FPV-дроном, артобстріли. Також відбулося скидання з БпЛА вибухових пристроїв;
- Есманьська громада: росіяни вдарили з мінометів, артилерії та атакували FPV-дроном;
- Свеська громада: здійснено удар FPV-дроном;
- Дружбівська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади;
- Середино-Будська громада: завдано удари FPV-дронами;
- Білопільська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв, удар трьома FPV-дронами;
- Новослобідська громада: росіяни атакували дронами.
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