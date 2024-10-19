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Новини Війна
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Впродовж дня росіяни здійснили 78 обстрілів Сумщини, поранено одну людину

Росіяни 78 разів обстріляли Сумщину впродовж дня

Упродовж дня п'ятниці, 18 жовтня, російські загарбники здійснили 78 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 126 вибухів. В одній із громад внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранень місцевий мешканець.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  • Хотінська громада: зафіксовано удари FPV-дронами, пуски КАБ, артобстріли, скидання з БпЛА вибухових боєприпасів. Внаслідок влучання ворожого FPV-дрона в автівку було поранено місцевого мешканця, який перебував на той момент у автомобілі;
  • Великописарівська громада: здійснено удари FPV-дронами. Внаслідок удару пошкоджено автомобіль "Газель". Також ворог бив з мінометів та здійснив пуск НАР з гвинтокрила та скинув з БпЛА вибухові боєприпаси;
  • Миропільська громада: завдано удари FPV-дронами;
  • Шалигинська громада: одну міну скинули росіяни на територію громади;
  • Юнаківська громада: завдано удар FPV-дроном, КАБ, мінометний обстріл;
  • Краснопільська громада: завдано удар FPV-дроном, артобстріли. Також відбулося скидання з БпЛА вибухових пристроїв;
  • Есманьська громада: росіяни вдарили з мінометів, артилерії та атакували FPV-дроном;
  • Свеська громада: здійснено удар FPV-дроном;
  • Дружбівська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади;
  • Середино-Будська громада: завдано удари FPV-дронами;
  • Білопільська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв, удар трьома FPV-дронами;
  • Новослобідська громада: росіяни атакували дронами.

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Автор: 

обстріл (29082) Сумська область (3848)


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