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Ворог ударив "Шахедами" та КАБами по Шосткинській громаді: 7 осіб поранені, пошкоджено об’єкти енергетики та інфраструктуру, є знеструмлення

шахед на Шостку

У ніч з 18 на 19 жовтня 2024 року війська РФ завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді Сумської області, застосувавши КАБи та "Шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, засобами ППО 3 "Шахеди" було знищено.

Наслідки ворожої атаки

За даними ОВА, внаслідок ворожої атаки, попередньо поранення отримали семеро людей.
Пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури. Знеструмлено ряд населених пунктів Шосткинщини.

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"На місцях прильотів працюють всі необхідні служби. Розгорнуто штаб ліквідації наслідків атаки ворога.
Електропостачання частково відновлено, роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Сумська область (3871) КАБ (387) Шахед (1160)


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До створення атомної бомби залишилось...
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19.10.2024 09:06 Відповісти
на мопед вистачить ХИЖАКА ДАШУНI чи ЗУШКИ у мопеда змiнився звук не видно але чутно бо працовали ППО ЗСУ
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19.10.2024 10:07 Відповісти
Мені цікаво, а наш "верховний головнокомандувач" збирається щось прикривати, окрім Конче-Заспи?
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19.10.2024 10:59 Відповісти
Він тільки прикриває своє тіло і тіла своєї родини 🙁
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19.10.2024 18:02 Відповісти
 
 