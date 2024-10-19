Ворог ударив "Шахедами" та КАБами по Шосткинській громаді: 7 осіб поранені, пошкоджено об’єкти енергетики та інфраструктуру, є знеструмлення

У ніч з 18 на 19 жовтня 2024 року війська РФ завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді Сумської області, застосувавши КАБи та "Шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, засобами ППО 3 "Шахеди" було знищено.

Наслідки ворожої атаки

За даними ОВА, внаслідок ворожої атаки, попередньо поранення отримали семеро людей.

Пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури. Знеструмлено ряд населених пунктів Шосткинщини.

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"На місцях прильотів працюють всі необхідні служби. Розгорнуто штаб ліквідації наслідків атаки ворога.

Електропостачання частково відновлено, роботи тривають", - йдеться у повідомленні.