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Рашисты ударили по подразделению ГСЧС в Шостке, 5 спасателей ранены, разрушено здание. ВИДЕО+ФОТО

Враг атаковал подразделение ГСЧС в Сумской области, 5 спасателей ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, ночью 19 октября вражеская авиация нанесла удар по пожарно-спасательному подразделению в г. Шостка. Частично разрушено здание. На момент атаки личный состав находился в укрытии.

"5 спасателей получили ранения, их госпитализировали. Повреждены здания и 6 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

удар по дснс у Шостці
удар по дснс у Шостці
удар по дснс у Шостці
удар по дснс у Шостці

Читайте: Ракетный удар по Шостке: количество раненых выросло до 7

Как сообщалось, враг ударил "Шахедами" и КАБами по Шосткинской громаде: 7 человек ранены, повреждены объекты энергетики и инфраструктура, есть обесточивание. Также АО "Сумыоблэнерго" информировали, что на Сумщине ввели аварийные отключения из-за вражеского удара по энергетическому объекту.

Автор: 

обстрел (27784) Сумская область (3309) Шостка (82) ГСЧС (5010)


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Вилупки кацапські. Щоб ви всі виздихали на своїх бодлтах! 🤬
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19.10.2024 10:38 Ответить
Якась сволота здає
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19.10.2024 10:40 Ответить
Пожежне депо...розташування відомо всім...і орки вдарили по ньому щоб не змогли виїхати саме туди "де сволота здає"
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19.10.2024 11:40 Ответить
Жожна ракети, снаряд чи дрон не залетів у ТЦК, як там кажуть: "совпаденіє, не думаю".
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19.10.2024 17:48 Ответить
Военкомат, который находится рядом, возможно и был основной целью... Туда прилетело как раз.
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19.10.2024 18:26 Ответить
 
 