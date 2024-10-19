Рашисты ударили по подразделению ГСЧС в Шостке, 5 спасателей ранены, разрушено здание. ВИДЕО+ФОТО

Враг атаковал подразделение ГСЧС в Сумской области, 5 спасателей ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, ночью 19 октября вражеская авиация нанесла удар по пожарно-спасательному подразделению в г. Шостка. Частично разрушено здание. На момент атаки личный состав находился в укрытии.

"5 спасателей получили ранения, их госпитализировали. Повреждены здания и 6 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.









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Как сообщалось, враг ударил "Шахедами" и КАБами по Шосткинской громаде: 7 человек ранены, повреждены объекты энергетики и инфраструктура, есть обесточивание. Также АО "Сумыоблэнерго" информировали, что на Сумщине ввели аварийные отключения из-за вражеского удара по энергетическому объекту.