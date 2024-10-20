Удар РФ по Шостке: количество раненых возросло до 11

Количество пострадавших в результате обстрела Шосткинской громады Сумской области возросло до 11 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Шостки Николай Нога.

В результате ударов КАБами и "шахедами" в Шостке поврежден ряд объектов критической инфраструктуры, 2 школы, садик, поликлиника, ряд медицинских учреждений, 28 многоэтажных домов.

"По предварительным данным, один человек погиб, одиннадцать человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, враг ударил "Шахедами" и КАБами по Шосткинской громаде: 7 человек ранены, повреждены объекты энергетики и инфраструктура, есть обесточивание.

По данным ГСЧС, рашисты ударили по подразделению ГСЧС в Шостке, 5 спасателей ранены, разрушено здание.

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