РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7190 посетителей онлайн
Новости
7 365 17

Оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами, пострадали 12 человек, 1 мужчина погиб. ФОТОрепортаж

Вечером 28 октября россияне обстреляли Кривой Рог ракетами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Ракетная атака на Кривой Рог. Предварительно, есть пострадавшие. Детали выясняем. Пока же продолжается воздушная тревога. Берегите себя - оставайтесь в безопасном месте", - написал он.

Обстріл Кривого Рогу

Обновление

Впоследствии Лысак сообщил, что в Кривом Роге поврежден трехэтажный жилой дом.

По предварительной информации, пострадали 10 человек.

В доме и хозяйственных постройках возник пожар. Изуродованы также медучреждение, авто, газопровод.

На месте работают все службы.

По состоянию на 23:24 количество пострадавших выросло до 11.

"Двое мужчин, 39 и 60 лет, в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы их спасти. Еще пятеро госпитализированных - в состоянии средней тяжести", - рассказал Лысак.

Пожежа на місці російського удару в Кривому Розі

Позже глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что умер 39-летний мужчина. У него была тяжелая открытая черепно-мозговая травма.

В результате обстрела почти разрушен трехэтажный жилой дом в плотной многоквартирной застройке.

Идет аварийно-спасательная операция.

Кроме того, пострадали 11 человек.

Также в городе очень много поврежденных домов, выбиты стекла, балконы.

По данным Нацполиции, пострадали 12 человек.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Рятувальники гасять пожежу спричинену російським ударом по Кривому Рогу

Читайте также: В Кривом Роге раздались взрывы. Воздушные силы информируют об угрозе баллистики

Автор: 

Кривой Рог (1440) ракеты (3719)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Сирський блискуче виконує всі поставлені перед ним завдання.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:59 Ответить
+4
Ти делікатно промовчав що ті, проти кого стояв Майдан, тріумфально повернулися в 2019.
показать весь комментарий
29.10.2024 06:14 Ответить
+3
Ну це питання до дуже широкого кола людей. Починаючи із наших президентів, що все нафіг здали, потім президентів та урядів низки країн типу зараз партнерів, що чомусь наполегливо наполягали на роззброєнні… і закінчуючи виборцями, тобто власне мудрим нарідом, що вважає за демократію лише свій похід до виборчих дільниць, а потім все повинно саме по собі рухатись… а воно так нікуа не працює. Демократія це не тільки право голосу, а й відповідальність за свій вибір, у вигляді постійного контролю за діями обранців, та впливу на їхню діяльність. А коли демократія це півгодини на голосування раз на чотири роки, то отримуємо те, що заробили - ракетами по домівках. Таке життя
показать весь комментарий
28.10.2024 23:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що має статися на фронті,щоб постало питання про зняття Сцирського?(Говорили про нього ,як про "м'ясника",але йому дали кредит довіри((Кредит безлімітний,я так розумію(
показать весь комментарий
28.10.2024 22:28 Ответить
Сирський блискуче виконує всі поставлені перед ним завдання.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:59 Ответить
виконує поставлені перед ним завдання виборщіків...
показать весь комментарий
29.10.2024 01:15 Ответить
Треба знімати узурпатора простроченого
показать весь комментарий
29.10.2024 00:25 Ответить
Узурпатор просрочений ніколи сам не піде, його не відпустить зелена ригівська воровита шобла, у якої немає ні прапора ні країни, назви, головний рушій їх життя - гроші. Він буде триматися до останнього, бо кожен день при владі це вкрадені мільярди, які по проторених доріжках вивозяться на їх офшорні рахунки за кордон. А ви радійте його черговим відосом, що він помситься, що в нього є план перемоги..., головне наріду у вас є Потужний, єлдак, татаров, лещенко, яка країна ще має таких сонцеликих? Гордіться!
показать весь комментарий
29.10.2024 07:20 Ответить
І де протиповітряна оборона?
показать весь комментарий
28.10.2024 23:30 Ответить
Там, де й кава на ялтинській набережній.
показать весь комментарий
28.10.2024 23:34 Ответить
Ну це питання до дуже широкого кола людей. Починаючи із наших президентів, що все нафіг здали, потім президентів та урядів низки країн типу зараз партнерів, що чомусь наполегливо наполягали на роззброєнні… і закінчуючи виборцями, тобто власне мудрим нарідом, що вважає за демократію лише свій похід до виборчих дільниць, а потім все повинно саме по собі рухатись… а воно так нікуа не працює. Демократія це не тільки право голосу, а й відповідальність за свій вибір, у вигляді постійного контролю за діями обранців, та впливу на їхню діяльність. А коли демократія це півгодини на голосування раз на чотири роки, то отримуємо те, що заробили - ракетами по домівках. Таке життя
показать весь комментарий
28.10.2024 23:47 Ответить
Так розмивається відповідальність простроченого
показать весь комментарий
29.10.2024 00:27 Ответить
Нє, ну звісно ж треба судити кожну персону окремо. І прострочений гарантовано отримає найбільший термін. Але ж папєрєднікі теж не повинні уникнути відповідальності через нього
показать весь комментарий
30.10.2024 01:07 Ответить
Як би можна було б, я б 20 лайків поставив.
показать весь комментарий
29.10.2024 02:53 Ответить
Наверное спиртзаводы не на столько важная цель чтоб тратить на них дроны.
показать весь комментарий
28.10.2024 23:57 Ответить
Це все наслідки того, що Майдан був злитий в унітаз, влада залишилась у тих, проти кого стояв Майдан, просто зараз ці гніди стали більш хітро діяти, і прикривають знищення України, і перетворення її в конц. табір різними патріотичним гаслами.
Тому поки ці покитьки не будуть знищини разом з їх друзями- кацапами - українцям буде кєрдик.
показать весь комментарий
29.10.2024 00:47 Ответить
Ти делікатно промовчав що ті, проти кого стояв Майдан, тріумфально повернулися в 2019.
показать весь комментарий
29.10.2024 06:14 Ответить
Я не делікатно промовчав, а прямо кажу, що Майдан киданули , як лохів ще в чотирнадцятому.
показать весь комментарий
29.10.2024 06:26 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=43931
показать весь комментарий
29.10.2024 01:03 Ответить
клянчимо в союзників - і по штукі тугріків роздаємо?
і інваліду, і прокурору і кому поїсти?
помічь щомісячна припинена.
тільки цільове.
показать весь комментарий
29.10.2024 01:31 Ответить
 
 