Оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами, пострадали 12 человек, 1 мужчина погиб. ФОТОрепортаж

Вечером 28 октября россияне обстреляли Кривой Рог ракетами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Ракетная атака на Кривой Рог. Предварительно, есть пострадавшие. Детали выясняем. Пока же продолжается воздушная тревога. Берегите себя - оставайтесь в безопасном месте", - написал он.

Обновление

Впоследствии Лысак сообщил, что в Кривом Роге поврежден трехэтажный жилой дом.

По предварительной информации, пострадали 10 человек.

В доме и хозяйственных постройках возник пожар. Изуродованы также медучреждение, авто, газопровод.

На месте работают все службы.

По состоянию на 23:24 количество пострадавших выросло до 11.

"Двое мужчин, 39 и 60 лет, в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы их спасти. Еще пятеро госпитализированных - в состоянии средней тяжести", - рассказал Лысак.

Позже глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что умер 39-летний мужчина. У него была тяжелая открытая черепно-мозговая травма.

В результате обстрела почти разрушен трехэтажный жилой дом в плотной многоквартирной застройке.

Идет аварийно-спасательная операция.

Кроме того, пострадали 11 человек.

Также в городе очень много поврежденных домов, выбиты стекла, балконы.

По данным Нацполиции, пострадали 12 человек.

