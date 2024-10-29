Оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами, пострадали 12 человек, 1 мужчина погиб. ФОТОрепортаж
Вечером 28 октября россияне обстреляли Кривой Рог ракетами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Ракетная атака на Кривой Рог. Предварительно, есть пострадавшие. Детали выясняем. Пока же продолжается воздушная тревога. Берегите себя - оставайтесь в безопасном месте", - написал он.
Обновление
Впоследствии Лысак сообщил, что в Кривом Роге поврежден трехэтажный жилой дом.
По предварительной информации, пострадали 10 человек.
В доме и хозяйственных постройках возник пожар. Изуродованы также медучреждение, авто, газопровод.
На месте работают все службы.
По состоянию на 23:24 количество пострадавших выросло до 11.
"Двое мужчин, 39 и 60 лет, в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы их спасти. Еще пятеро госпитализированных - в состоянии средней тяжести", - рассказал Лысак.
Позже глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что умер 39-летний мужчина. У него была тяжелая открытая черепно-мозговая травма.
В результате обстрела почти разрушен трехэтажный жилой дом в плотной многоквартирной застройке.
Идет аварийно-спасательная операция.
Кроме того, пострадали 11 человек.
Также в городе очень много поврежденных домов, выбиты стекла, балконы.
По данным Нацполиции, пострадали 12 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому поки ці покитьки не будуть знищини разом з їх друзями- кацапами - українцям буде кєрдик.
і інваліду, і прокурору і кому поїсти?
помічь щомісячна припинена.
тільки цільове.