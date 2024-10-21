В Кривом Роге раздались взрывы. Воздушные силы информируют об угрозе баллистики

В Кривом Роге Днепропетровской области во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.

"Взрывы в городе!", - говорится в сообщении.

Воздушные силы информировали об угрозе баллистики для Кривого Рога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали Кривой Рог баллистикой, пострадал мужчина

Как сообщалось, поздно вечером 20 октября оккупанты снова атаковали баллистической ракетой Кривой Рог, снова ударили по жилому кварталу.