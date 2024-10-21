В Кривом Роге раздались взрывы. Воздушные силы информируют об угрозе баллистики
В Кривом Роге Днепропетровской области во время воздушной тревоги были слышны взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.
"Взрывы в городе!", - говорится в сообщении.
Воздушные силы информировали об угрозе баллистики для Кривого Рога.
Как сообщалось, поздно вечером 20 октября оккупанты снова атаковали баллистической ракетой Кривой Рог, снова ударили по жилому кварталу.
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