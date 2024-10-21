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Удар по Кривому Рогу: 4 человека пострадали, в том числе 12-летняя девочка. ФОТОРЕПОРТАЖ

Поздно вечером 20 октября оккупанты снова атаковали баллистической ракетой Кривой Рог, снова ударили по жилому кварталу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Повреждены отель, 5 многоэтажек, объект культуры, банк, 2 магазина и 14 автомобилей.

"Пострадало 4 человека - 12-летняя девочка, две женщины и мужчина, всем оказана необходимая медицинская помощь, в больнице сейчас один человек, состояние средней тяжести. Также в больницах остается 8 человек, которые пострадали после удара 19 октября, также в состоянии средней тяжести", - рассказал председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

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Окупанти знову вдарили по житловій забудові Кривого Рогу
Окупанти знову вдарили по житловій забудові Кривого Рогу
Окупанти знову вдарили по житловій забудові Кривого Рогу
Окупанти знову вдарили по житловій забудові Кривого Рогу
Окупанти знову вдарили по житловій забудові Кривого Рогу
Окупанти знову вдарили по житловій забудові Кривого Рогу

Автор: 

Кривой Рог (1406) обстрел (27874) Днепропетровская область (4083)


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Дівчинку жаль! Вона не винна!
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21.10.2024 08:27 Ответить
Інших не жаль? Вони в чомусь винні?
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21.10.2024 09:08 Ответить
 
 