Удар по Кривому Рогу: 4 человека пострадали, в том числе 12-летняя девочка. ФОТОРЕПОРТАЖ
Поздно вечером 20 октября оккупанты снова атаковали баллистической ракетой Кривой Рог, снова ударили по жилому кварталу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Повреждены отель, 5 многоэтажек, объект культуры, банк, 2 магазина и 14 автомобилей.
"Пострадало 4 человека - 12-летняя девочка, две женщины и мужчина, всем оказана необходимая медицинская помощь, в больнице сейчас один человек, состояние средней тяжести. Также в больницах остается 8 человек, которые пострадали после удара 19 октября, также в состоянии средней тяжести", - рассказал председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Gregory Mihelson
показать весь комментарий21.10.2024 08:27 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
q4ma
показать весь комментарий21.10.2024 09:08 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль