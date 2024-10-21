Удар по Кривому Рогу: 4 людини постраждали, зокрема 12-річна дівчинка. ФОТОрепортаж

Пізно ввечері 20 жовтня окупанти знову атакували балістичною ракетою Кривий Ріг, знову вдарили по житловому кварталу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пошкоджені готель, 5 багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, 2 магазини та 14 автівок.

"Постраждало 4 людини - 12-річна дівчинка, дві жінки і чоловік, усім надано необхідну медичну допомогу, в лікарні зараз одна людина, стан середньої тяжкості. Також у лікарнях залишається 8 людей, які постраждали після удару 19 жовтня, також у стані середньої тяжкості", - розповів голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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