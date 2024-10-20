Росіяни понад 10 разів обстрілювали Нікопольщину з артилерії та атакували дронами. ФОТОрепортаж
20 жовтня росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровщини понад 10 разів різними типами озброєння.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Понад десяток атак прийшлося на районний центр, Марганецьку, Червоногригорівську, Покровську громади", - розповів Лисак.
За його словами, пошкоджені приватний будинок і дві господарські споруди.
Люди не постраждали.
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Владтмир Пометун
показати весь коментар20.10.2024 19:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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