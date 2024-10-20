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Росіяни понад 10 разів обстрілювали Нікопольщину з артилерії та атакували дронами. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Нікопольщини

20 жовтня росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровщини понад 10 разів різними типами озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Понад десяток атак прийшлося на районний центр, Марганецьку, Червоногригорівську, Покровську громади", - розповів Лисак.

За його словами, пошкоджені приватний будинок і дві господарські споруди.

Люди не постраждали.

Також читайте: Росіяни атакували Нікопольщину понад 30 разів, постраждали 3 людей. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29141) Нікополь (1239) Дніпропетровська область (3854)


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Підари кацапські.
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20.10.2024 19:21 Відповісти
 
 