Росіяни понад 10 разів обстрілювали Нікопольщину з артилерії та атакували дронами. ФОТОрепортаж

20 жовтня росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровщини понад 10 разів різними типами озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Понад десяток атак прийшлося на районний центр, Марганецьку, Червоногригорівську, Покровську громади", - розповів Лисак.

За його словами, пошкоджені приватний будинок і дві господарські споруди.

Люди не постраждали.

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