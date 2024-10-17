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Росіяни атакували Нікопольщину понад 30 разів, постраждали 3 людей. ФОТОрепортаж

17 жовтня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровщини понад 30 разів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 30 разів протягом дня російська армія била по Нікопольщині. Для переважної більшості атак агресор застосовував дрони-камікадзе. Були й артобстріли", - розповів Лисак.

Під ударами опинились Нікополь,  Мирівська та Марганецька громадах.

Російські обстріли Нікопольщини 17 жовтня

Внаслідок обстрілі постраждали троє людей. Також пошкоджені підприємство, інфраструктура. Понівечені три багатоповерхівки, 15 приватних будинків, півдесятка господарських споруд, авто. Один легковик – знищений. Зачепило лінії електропередач й газогони.

Читайте: Близько 15 разів протягом дня росіяни вдарили по Нікопольщині: Пошкоджено будинок, інфраструктуру та ЛЕП

Наслідки російських обстрілів Нікопольщини

Пошкоджений російським обстрілом будівля
Авто у яке влучив російський снаряд

Автор: 

обстріл (29082) Нікополь (1234) Дніпропетровська область (3846)


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