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Близько 15 разів протягом дня росіяни вдарили по Нікопольщині: Пошкоджено будинок, інфраструктуру та ЛЕП

Наслідки російських обстрілів Нікопольщини

Окупанти впродовж дня 16 жовтня здійснили півтора десятка атак на Нікопольщину. Били дронами-камікадзе, скидали боєприпаси з БпЛА та обстрілювали з артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ворожими обстрілами перебували Нікополь, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади.

Унаслідок атак росіян пошкоджено інфраструктуру, приватний будинок, господарську споруду та лінію електропередач.

Повідомляється, що загиблих і постраждалих немає.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 жовтня внаслідок російського обстрілу Марганецької громади на Дніпропетровщині поранень зазнали вагітна жінка та 4-річний хлопчик.

Автор: 

обстріл (29063) Нікополь (1234) Дніпропетровська область (3841)


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