Около 15 раз в течение дня россияне ударили по Никопольщине: Поврежден дом, инфраструктура и ЛЭП
Оккупанты в течение дня 16 октября совершили полтора десятка атак на Никопольщину. Били дронами-камикадзе, сбрасывали боеприпасы с БПЛА и обстреливали из артиллерии.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, под вражескими обстрелами находились Никополь, Марганецкая, Мировская и Червоногригорьевская громады.
В результате атак россиян повреждены инфраструктура, частный дом, хозяйственная постройка и линия электропередач.
Сообщается, что погибших и пострадавших нет.
Напомним, ранее сообщалось, что 15 октября в результате российского обстрела Марганецкой общины на Днепропетровщине ранения получили беременная женщина и 4-летний мальчик.
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