Около 15 раз в течение дня россияне ударили по Никопольщине: Поврежден дом, инфраструктура и ЛЭП

Оккупанты в течение дня 16 октября совершили полтора десятка атак на Никопольщину. Били дронами-камикадзе, сбрасывали боеприпасы с БПЛА и обстреливали из артиллерии.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под вражескими обстрелами находились Никополь, Марганецкая, Мировская и Червоногригорьевская громады.



В результате атак россиян повреждены инфраструктура, частный дом, хозяйственная постройка и линия электропередач.



Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

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Напомним, ранее сообщалось, что 15 октября в результате российского обстрела Марганецкой общины на Днепропетровщине ранения получили беременная женщина и 4-летний мальчик.